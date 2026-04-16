Thông tin với PLO vào chiều ngày 16-4, Văn phòng UBND phường Bến Cát, TP.HCM cho biết đơn vị đã nắm thông tin và đang chỉ đạo các cơ quan chuyên môn khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc.
Đồng thời, đơn vị cũng yêu cầu các bộ phận liên quan tập trung xử lý theo đúng quy định. Hiện vụ việc vẫn đang trong quá trình kiểm tra nên chưa có kết luận chính thức.
Trước đó, thông tin với báo chí, UBND phường Bến Cát (TP.HCM) cho biết đơn vị đã yêu cầu Trường Tiểu học Lương Thế Vinh thực hiện quy trình xử lý kỷ luật đối với nữ giáo viên bị phản ánh dùng kim tiêm để răn đe học sinh.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, địa phương phối hợp với nhà trường và nhân viên y tế kiểm tra, theo dõi sức khỏe các học sinh liên quan.
Kết quả ban đầu ghi nhận các chỉ số máu của các em đều trong ngưỡng bình thường, chưa phát hiện dấu hiệu viêm nhiễm hay mắc bệnh truyền nhiễm.
Hiện tình trạng sức khỏe của các học sinh ổn định. Nhà trường và gia đình sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến sức khỏe cũng như tâm lý của các em trong thời gian tới.
Đồng thời, UBND phường Bến Cát yêu cầu Trường Tiểu học Lương Thế Vinh tạm đình chỉ công tác đối với giáo viên L.T.M., không để tiếp xúc với học sinh trong thời gian xác minh vụ việc; đồng thời phân công giáo viên khác đảm nhiệm việc giảng dạy thay thế.
Liên quan vụ việc, bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lương Thế Vinh, cho biết sáng 16-4, nhà trường phối hợp phụ huynh và nhân viên y tế đưa 5 học sinh đến bệnh viện xét nghiệm máu, kiểm tra nguy cơ các bệnh lây nhiễm qua đường máu. Chi phí do giáo viên vi phạm chi trả.
Lãnh đạo nhà trường khẳng định hành vi của giáo viên đã vi phạm nghiêm trọng đạo đức nhà giáo, xâm phạm thân thể và sức khỏe học sinh. Dù cô giáo này mới vào nghề 3 năm và có chuyên môn dạy tốt, nhưng sai phạm lần này là không thể chấp nhận được.
Như PLO đã đưa tin, bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Hiệu trưởng nhà trường xác nhận sự việc xảy ra tại lớp 3/6 vào ngày 13-4 vừa qua.
Theo tường trình, trong giờ học sáng thứ Hai, do một số học sinh nam nghịch ngợm, cô giáo đã lấy một cây kim tiêm (loại cô mua sẵn để tiêm thuốc cho con tại nhà) mang ra hù dọa. Tuy nhiên, thay vì chỉ dừng lại ở mức răn đe, giáo viên này đã yêu cầu các em vi phạm tự đâm vào tay mình.
Kết quả xác minh ban đầu cho thấy, có 5 học sinh đã thực hiện hành động này dưới sự chứng kiến trực tiếp của giáo viên ngay tại lớp học.
Tiềm ẩn rủi ro về kim tiêm
Liên quan đến vụ việc, chuyên gia y tế cho rằng hành vi này tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với sức khỏe và tâm lý trẻ em.
BS.CKII Đinh Tấn Phương, Trưởng khoa Cấp cứu Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) cho biết trong y khoa, việc sử dụng kim tiêm phải tuân thủ rất nhiều nguyên tắc nghiêm ngặt.
Theo bác sĩ Phương, không phải cứ cầm kim tiêm là có thể đâm vào cơ thể ở bất kỳ vị trí nào. Việc tiêm hay chích kim phải thực hiện đúng quy trình, đúng kỹ thuật và đặc biệt phải bảo đảm nguyên tắc vô trùng.
Bác sĩ Phương giải thích bản thân kim tiêm nếu không được bảo đảm vô trùng thì không thể sử dụng. Trước khi chích kim vào cơ thể, người thực hiện phải sát khuẩn kỹ vùng da. Nếu không làm bước này, vi khuẩn ở ngoài da có thể theo kim đi vào trong cơ thể, vào mô dưới da, gây ra nhiễm trùng hoặc viêm tại chỗ.
“Trước khi đâm kim vào cơ thể người ta phải sát khuẩn vùng da. Nếu không thì mình có thể đưa vi khuẩn từ ngoài da vào trong cơ thể, vào mô dưới da, gây nhiễm trùng” - bác sĩ Phương nói.
Ngoài nguy cơ nhiễm trùng thông thường, kim tiêm không bảo đảm an toàn còn có thể làm lây truyền nhiều bệnh qua đường máu. Theo bác sĩ Phương, những bệnh có khả năng lây truyền qua kim tiêm gồm viêm gan, các bệnh lây qua đường máu và nhiều bệnh lý nguy hiểm khác.
Bên cạnh đó, việc chích kim vào cơ thể còn phải xác định đúng vị trí. Trong thực hành y khoa, khi tiêm vào cơ thể bệnh nhân, nhân viên y tế phải thực hiện đúng kỹ thuật, có thao tác kiểm tra để tránh đâm vào mạch máu. Nếu kim vô tình chích trúng mạch máu hoặc vị trí có mạch máu lớn, có thể gây chảy máu.
“Trong y khoa, khi đâm kim vào cơ thể người ta phải kiểm tra rất kỹ, ví dụ rút nhẹ kim ra để xem có vào mạch máu hay không rồi mới tiếp tục thao tác. Nếu lỡ đâm vào mạch máu thì có thể gây chảy máu” - bác sĩ Phương cho biết.
Đặc biệt, ở những người có bệnh lý về rối loạn đông máu hoặc các bệnh lý liên quan đến đông máu, nếu bị chích kim có thể dẫn đến tình trạng chảy máu khó cầm, gây nguy hiểm.
“Tóm lại, việc sử dụng kim tiêm và chích vào cơ thể phải đáp ứng rất nhiều tiêu chí như vô trùng, kỹ thuật tiêm và vị trí tiêm. Do đó, việc dùng kim tiêm để xử phạt học sinh như vậy là không phù hợp” - bác sĩ Phương nhận định.
Ngoài nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe, bác sĩ Phương cũng cho rằng hình thức xử phạt này có thể gây tác động tiêu cực đến tâm lý học sinh. Theo ông, tâm lý trẻ em hiện nay rất quan trọng và nhạy cảm.
Những hành động gây đau đớn hoặc khiến trẻ sợ hãi có thể khiến các em bị ám ảnh, lo lắng, thậm chí ảnh hưởng lâu dài đến tinh thần.
“Hiện nay tâm lý học sinh rất quan trọng. Những tác động như vậy có thể khiến các em sợ hãi, ảnh hưởng đến tâm lý, thậm chí gây ám ảnh” - bác sĩ Phương nói. THẢO PHƯƠNG ghi