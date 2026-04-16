Vụ cô giáo bị tố dùng kim tiêm phạt học sinh: Địa phương khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc 16/04/2026 16:29

(PLO)- Văn phòng UBND phường Bến Cát cho biết đang chỉ đạo xác minh vụ việc, yêu cầu các bộ phận liên quan xử lý theo quy định, chưa có kết luận chính thức.

Thông tin với PLO vào chiều ngày 16-4, Văn phòng UBND phường Bến Cát, TP.HCM cho biết đơn vị đã nắm thông tin và đang chỉ đạo các cơ quan chuyên môn khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc.

Đồng thời, đơn vị cũng yêu cầu các bộ phận liên quan tập trung xử lý theo đúng quy định. Hiện vụ việc vẫn đang trong quá trình kiểm tra nên chưa có kết luận chính thức.

Trước đó, thông tin với báo chí, UBND phường Bến Cát (TP.HCM) cho biết đơn vị đã yêu cầu Trường Tiểu học Lương Thế Vinh thực hiện quy trình xử lý kỷ luật đối với nữ giáo viên bị phản ánh dùng kim tiêm để răn đe học sinh.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, địa phương phối hợp với nhà trường và nhân viên y tế kiểm tra, theo dõi sức khỏe các học sinh liên quan.

Kết quả ban đầu ghi nhận các chỉ số máu của các em đều trong ngưỡng bình thường, chưa phát hiện dấu hiệu viêm nhiễm hay mắc bệnh truyền nhiễm.

Hiện tình trạng sức khỏe của các học sinh ổn định. Nhà trường và gia đình sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến sức khỏe cũng như tâm lý của các em trong thời gian tới.

Đồng thời, UBND phường Bến Cát yêu cầu Trường Tiểu học Lương Thế Vinh tạm đình chỉ công tác đối với giáo viên L.T.M., không để tiếp xúc với học sinh trong thời gian xác minh vụ việc; đồng thời phân công giáo viên khác đảm nhiệm việc giảng dạy thay thế.

Liên quan vụ việc, bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lương Thế Vinh, cho biết sáng 16-4, nhà trường phối hợp phụ huynh và nhân viên y tế đưa 5 học sinh đến bệnh viện xét nghiệm máu, kiểm tra nguy cơ các bệnh lây nhiễm qua đường máu. Chi phí do giáo viên vi phạm chi trả.

Lãnh đạo nhà trường khẳng định hành vi của giáo viên đã vi phạm nghiêm trọng đạo đức nhà giáo, xâm phạm thân thể và sức khỏe học sinh. Dù cô giáo này mới vào nghề 3 năm và có chuyên môn dạy tốt, nhưng sai phạm lần này là không thể chấp nhận được.

Trường Tiểu học Lương Thế Vinh, nơi xảy ra sự việc giáo viên dùng kim tiêm phạt học sinh. Ảnh: WEBSITE TRƯỜNG

Như PLO đã đưa tin, bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Hiệu trưởng nhà trường xác nhận sự việc xảy ra tại lớp 3/6 vào ngày 13-4 vừa qua.

Theo tường trình, trong giờ học sáng thứ Hai, do một số học sinh nam nghịch ngợm, cô giáo đã lấy một cây kim tiêm (loại cô mua sẵn để tiêm thuốc cho con tại nhà) mang ra hù dọa. Tuy nhiên, thay vì chỉ dừng lại ở mức răn đe, giáo viên này đã yêu cầu các em vi phạm tự đâm vào tay mình.

Kết quả xác minh ban đầu cho thấy, có 5 học sinh đã thực hiện hành động này dưới sự chứng kiến trực tiếp của giáo viên ngay tại lớp học.