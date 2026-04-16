Vụ dùng kim tiêm xử phạt: Đã có kết quả kiểm tra sức khoẻ học sinh 16/04/2026 17:17

(PLO)- Liên quan đến sự việc giáo viên dùng kim tiêm xử phạt học sinh, lãnh đạo trường cho biết kết quả xét nghiệm các em đều âm tính. Trường đang tiến hành các bước kỷ luật viên chức theo đúng quy định.

Trao đổi với PLO vào chiều 16-4, bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lương Thế Vinh, phường Bến Cát, TP.HCM, cho biết sáng nay trường đã đưa năm học sinh bị kim tiêm đâm vào tay đi khám sức khoẻ.

Trường Tiểu học Lương Thế Vinh, phường Bến Cát nơi xảy ra sự việc giáo viên dùng kim tiêm xử phạt học sinh. Ảnh: ĐT

Kết quả xét nghiệm của bốn học sinh là âm tính và tình trạng ổn định. Riêng một em đang bị viêm họng, sốt nên bệnh viện tạm hoãn để đảm bảo độ chính xác, dự kiến sẽ thực hiện trong ngày tiếp theo.

"Việc thành lập hội đồng kỷ luật cô giáo và xử lý sai phạm sẽ được thực hiện từng bước, chặt chẽ theo chỉ đạo của địa phương và đúng quy định của ngành” - bà Hạnh nói.

Theo bà Hạnh, quyết định thành lập hội đồng kỷ luật sẽ được ban hành trong ngày mai.

Các bước tiếp theo của quy trình kiểm điểm viên chức sẽ được triển khai vào tuần tới dưới sự giám sát và chỉ đạo trực tiếp của UBND phường nhằm đảm bảo tính khách quan và đúng pháp luật.

Trước đó, PLO có đưa tin, một giáo viên chủ nhiệm lớp 3 đã dùng kim tiêm để hù doạ học sinh vi phạm nội quy. Sự việc xảy ra vào thứ Hai (ngày 13-4).

Kết quả xác minh, có 5 học sinh đã thực hiện hành động này dưới sự chứng kiến trực tiếp của giáo viên ngay tại lớp học.

Ngay sau nắm thông tin và tiến hành xác minh, trường đã tạm đình chỉ việc giảng dạy và công tác chủ nhiệm đối với cô giáo này để làm rõ sai phạm.

Lãnh đạo nhà trường khẳng định hành vi của giáo viên đã vi phạm nghiêm trọng đạo đức nhà giáo, xâm phạm thân thể và sức khỏe học sinh. Dù cô giáo này mới vào nghề ba năm và có chuyên môn dạy tốt, nhưng sai phạm lần này là không thể chấp nhận được.