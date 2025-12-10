Đảng Dân chủ có thêm chiến thắng trước bầu cử giữa kỳ, ngay tại bang nhà ông Trump Florida 10/12/2025 10:13

(PLO)- Bà Eileen Higgins đã giành chiến thắng trong cuộc đua thị trưởng TP Miami (bang Florida), giúp đảng Dân chủ lần đầu tiên lãnh đạo TP này trong gần 3 thập niên.

Ngày 9-12, đảng viên Dân chủ Eileen Higgins đã giành chiến thắng trong cuộc đua thị trưởng TP Miami (bang Florida), giúp đảng Dân chủ nắm giữ vị trí lãnh đạo TP lần đầu tiên trong gần ba thập niên, theo đài CNBC News.

Chiến thắng này đánh dấu thắng lợi tiếp theo cho đảng Dân chủ trước kỳ bầu cử giữa kỳ vào năm sau.

Bà Higgins, cựu ủy viên quận Miami-Dade, giành 59% phiếu bầu, so với 41% của ứng viên Cộng hòa Emilio González - một doanh nhân và cựu quản lý thành phố, người được Tổng thống Donald Trump ủng hộ.

Ông González đã thừa nhận thất bại vào tối 9-12.

Bà Eileen Higgins - người vừa giành chiến thắng trong cuộc đua thị trưởng TP Miami (bang Florida). Ảnh: THE NEW YORK TIMES

“Tối nay, người dân Miami đã tạo nên lịch sử. Cùng nhau, chúng ta đã khép lại nhiều năm hỗn loạn và tham nhũng, mở ra một kỷ nguyên mới cho TP - một kỷ nguyên được định hình bởi sự liêm chính, trách nhiệm và những kết quả thực chất cho người dân” - bà Higgins nói vào tối 9-12.

Dù cuộc đua vào chức thị trưởng Miami trên danh nghĩa là phi đảng phái, nhưng ứng viên có liên hệ với đảng Cộng hòa đã thắng mọi cuộc bầu cử từ năm 2008, và trước đó là một ứng viên độc lập, khiến đảng Dân chủ bị loại khỏi vị trí này kể từ chiến thắng gần nhất vào năm 1997.

Cả hai ứng viên đều xoay quanh thông điệp tách khỏi các chính quyền thị trưởng trước đây và giải quyết những lo ngại kinh tế của cử tri, dù đưa ra các hướng xử lý khác nhau.

Tuy nhiên, vào những tuần cuối, cuộc đua đã mang màu sắc toàn quốc khi xoay quanh các chủ đề quen thuộc sẽ đóng vai trò lớn trong việc định đoạt bầu cử năm 2026: khả năng chi trả, ảnh hưởng của Tổng thống Trump và chương trình trục xuất của chính quyền đương nhiệm.

Theo CNBC, bà Higgins tận dụng kinh nghiệm tại ủy ban quận để xây dựng hình ảnh tập trung vào các vấn đề như nhà ở giá phải chăng, hạ tầng và đơn giản hóa quy trình của TP.

“Có nhiều cách để giải quyết vấn đề chi phí sinh hoạt mà chính quyền địa phương hoàn toàn có thể chủ động, dù chúng tôi không kiểm soát thuế quan” - bà Higgins nói với CNBC một ngày trước cuộc bầu cử, ám chỉ chính sách thuế quan rộng khắp của Tổng thống Trump.

Bà cũng chỉ trích mạnh mẽ ông Trump và cả đối thủ González liên quan chương trình trục xuất người nhập cư, cho biết cử tri gốc Tây Ban Nha và Haiti đã nói với bà rằng họ “sợ chính quyền Mỹ”.

Cuộc đua thị trưởng Miami thu hút sự chú ý trên toàn quốc trong những tuần cuối, đặc biệt sau khi đảng Dân chủ có tiến bộ nhưng vẫn thất bại trong cuộc bầu cử đặc biệt tại một ghế Hạ viện trống ở bang Tennessee trong tháng này.

Ủy ban Quốc gia đảng Dân chủ đã dành sự quan tâm đặc biệt đến cuộc đua thị trưởng, cử các nhóm hỗ trợ tổ chức nhằm tiếp sức cho bà Higgins.

Đảng Cộng hòa cũng tập trung vào cuộc đua, với hy vọng giữ chiếc ghế này và phản công trước chuỗi ứng viên Cộng hoà đạt kết quả kém trong các cuộc bầu cử đặc biệt vào Hạ viện, các cuộc đua thống đốc gần đây ở New Jersey và Virginia, cùng các cuộc bầu cử cấp thấp khác.