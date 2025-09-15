Nhiều đối tượng lan truyền tin giả 'lộ dữ liệu' các cơ quan, tổ chức 15/09/2025 11:07

(PLO)- Hiệp hội An ninh mạng quốc gia cảnh báo, nhiều đối tượng đã phát tán hàng loạt thông tin giả mạo về việc “lộ dữ liệu” tại các cơ quan, tổ chức.

Những ngày qua, lợi dụng sự quan tâm của cộng đồng mạng đến vụ việc tại Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia (CIC), nhiều đối tượng đã phát tán hàng loạt thông tin giả mạo về việc “lộ dữ liệu” tại các cơ quan, tổ chức khác.

Các thông tin này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, diễn đàn, hội nhóm trực tuyến và nhắm đến nhiều lĩnh vực quan trọng như năng lượng, ngân hàng, vận tải, giao hàng.

Sau khi kiểm tra, xác minh nhanh với các bên liên quan, đặc biệt qua việc rà soát cấu trúc trường thông tin và dữ liệu mẫu, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia khẳng định đây là tin giả, không có cơ sở thực tế.

Điều đáng lo ngại là một số người dùng thiếu cảnh giác vẫn tiếp tục chia sẻ, bình luận về các thông tin trên, khiến tình trạng nhiễu loạn ngày càng gia tăng, gây khó khăn cho công tác kiểm chứng, xử lý.

Ông Vũ Ngọc Sơn, Trưởng ban Công nghệ, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia, cho biết: “Những tin giả về lộ dữ liệu trong thời điểm này đang khiến các cơ quan, tổ chức liên quan phải tiêu tốn nhiều công sức để kiểm tra, xác minh, gây lãng phí nguồn lực và tài nguyên”.

Theo Hiệp hội An ninh mạng quốc gia, tin giả trên không gian mạng là hoạt động có chủ đích nhằm hạ thấp uy tín tổ chức, gây hoang mang dư luận và tiềm ẩn nguy cơ phát sinh hành vi lừa đảo.

Việc lan truyền tin giả không chỉ tạo tác động tức thời mà còn để lại hệ lụy lâu dài, ảnh hưởng đến niềm tin số, khiến doanh nghiệp, người dùng đối diện nguy cơ bị lừa đảo, đồng thời làm mất ổn định môi trường kinh doanh và xã hội.

Hiệp hội An ninh mạng quốc gia đề nghị người dùng Internet chung tay xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh, nói không với tin giả.

Người dùng tuyệt đối không chia sẻ, lan truyền thông tin chưa được kiểm chứng từ nguồn chính thống; luôn đối chiếu, kiểm tra thông tin qua các kênh truyền thông chính thức trước khi tin tưởng hoặc chia sẻ; đồng thời cảnh giác với những hành vi lợi dụng tin giả để trục lợi.