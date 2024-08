Nam thanh niên in tiền giả mang bán cho nhiều người 28/08/2024 20:55

(PLO)- Thấy việc mua bán dễ dàng, nam thanh niên liền học cách làm rồi tự in tiền giả bán cho các bị can khác.

Ngày 27-8, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết vừa chuyển hồ sơ sang VKSND tỉnh đề nghị truy tố bốn bị can về tội làm, lưu hành tiền giả.

Các bị can gồm Võ Á Minh (20 tuổi), Đỗ Chí Huyện (25 tuổi), Huỳnh Nhựt Thư (28 tuổi) và Huỳnh Bé Thư (23 tuổi, em ruột Thư).

Các bị can trong đường dây làm, lưu hành tiền giả

Theo kết quả điều tra, rạng sáng 31-1, từ tin báo của người dân, Công an xã Bình Long, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang đã bắt quả tang Huyện đang có hành vi lưu hành tiền giả. Tang vật thu giữ là 7,6 triệu đồng tiền giả.

Đến trưa cùng ngày, lực lượng Phòng An ninh điều tra và một số đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh phối hợp với Công an huyện Châu Phú tiếp tục bắt quả tang hai chị em Thư đang mang 8 triệu đồng tiền giả đi tiêu thụ tại chợ Vịnh Tre, thị trấn Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú.

Bị can Võ À Minh in tiền giả rồi bán lại cho các bị can để thu lợi bất chính.

Khám xét khẩn cấp nhà trọ của chị em Thư, lực lượng công an tiếp tục thu giữ hơn 38 triệu đồng tiền giả.

Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Minh công an thu giữ 63,8 triệu đồng tiền giả và nhiều vật chứng khác có liên quan.

Công an khám xét chỗ ở của Minh thu giữ nhiều tiền giả và dụng cụ dùng để in tiền giả. Ảnh: CACC

Qua điều tra, công an xác định từ khoảng tháng 1-2024, thông qua mạng xã hội Minh mua 70 triệu đồng tiền giả của Trần Minh Trung (30 tuổi, ngụ Đồng Nai) với giá 3 triệu đồng tiền thật.

Sau đó, Minh bán lại cho Nhựt Thư 56 triệu đồng tiền giả với giá 10 triệu đồng; số còn lại bán cho Nguyễn Minh Hiếu (24 tuổi, ngụ Vĩnh Long) lấy 3 triệu đồng.

Thấy việc mua bán tiền giả dễ, Minh liên hệ Trung để học cách làm tiền giả. Theo hướng dẫn của Trung, Minh đã mua nhiều công cụ, phương tiện và làm ra tổng cộng hơn 184 triệu đồng tiền giả các mệnh giá rồi bán cho nhiều người.

Hiện Trần Minh Trung đang bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Thuận khởi tố, tạm giam cùng về tội tàng trữ, lưu hành tiền giả; Nguyễn Minh Hiếu đang bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Trà Vinh khởi tố, tạm giam về tội làm, tàng trữ, lưu hành tiền giả.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.