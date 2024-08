Bắt bị can truy nã từ Đắk Lắk sang Bình Phước vay tiền bằng sổ hồng giả 22/08/2024 14:10

Ngày 22-8, thông tin từ Công an phường Tự An, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, cho biết đơn vị vừa bắt giữ Nguyễn Thị Thùy Dung (33 tuổi, ngụ phường Tự An)- người bị Công an TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước phát lệnh truy nã toàn quốc.

Bà Dung tại cơ quan công an. Ảnh: C.A

Theo thông tin ban đầu, tháng 6-2021, Dung đến TP Đồng Xoài sinh sống. Tại đây, Dung dùng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ hồng) đứng tên mình để làm tin, vay mượn tiền của người khác.

Khi phát hiện sổ hồng mang tên của Dung có dấu hiệu làm giả, người dân đã trình báo công an.

Công an TP Đồng Xoài đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Dung để điều tra hành vi sử dụng con dấu, hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Tuy nhiên, quá trình công an điều tra, Dung bỏ trốn khỏi Bình Phước. Ngày 21-7, Công an TP Đồng Xoài ra quyết định truy nã đối với Dung.

Ngày 20-8, Công an phường Tự An phát hiện Dung xuất hiện tại địa bàn nên phối hợp bắt giữ, bàn giao cho Công an TP Đồng Xoài xử lý.