Lên mạng học làm tiền giả bán cho người khác, lãnh 11 năm tù 16/08/2024 15:51

Ngày 16-8, TAND tỉnh Hậu Giang mở phiên tòa sơ thẩm xét xử ba bị cáo về hành vi làm, tàng trữ, lưu hành tiền giả.

Cụ thể, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Trần Thẩm Lin (24 tuổi) 11 năm tù tội làm, tàng trữ, lưu hành tiền giả. Cùng tội lưu hành tiền giả, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh Hoàng Đức Anh (21 tuổi) 3 năm tù và bị cáo Cao Nhất Ý (17 tuổi) 1 năm 6 tháng tù.

Các bị cáo tại phiên xét xử sơ thẩm. Ảnh: BẢO BẢO

Theo cáo trạng, ngày 6-3, hai bị cáo Đức Anh và Ý đã mua tám tờ tiền giả, mệnh giá 500.000 đồng của Lin. Trong các ngày 6-3 và 7-3, Đức Anh và Ý lưu hành hết 3,5 triệu đồng tiền giả ở các tiệm tạp hóa trên địa bàn huyện Vị Thủy, TP Vị Thanh (tỉnh Hậu Giang) và huyện Giồng Riềng (tỉnh Kiên Giang).

Đến ngày 8-3, Đức Anh và Ý đến Công an xã Vị Thanh (huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang) đầu thú, thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Từ lời khai của hai bị cáo này, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hậu Giang đã tiến hành bắt khẩn cấp Lin.

Làm việc với Công an, Lin khai nhận do không có tiền tiêu xài nên khoảng đầu năm 2024, Lin dùng tài khoản Facebook cá nhân truy cập vào các trang làm tiền giả để xem và học. Kế đó, Lin trang bị các công cụ và phương tiện để thực hiện hành vi phạm tội, như: laptop, máy in màu...

Cơ quan điều tra xác định từ cuối tháng 1-2024 đến ngày 8-3-2024, Lin đã làm, tàng trữ, lưu hành tiền giả mệnh giá 500.000 đồng, với tổng số tiền là 455,5 triệu đồng.

Ngày 18-3, đối tượng Trần Thẩm Lin bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hậu Giang bắt giữ. Ảnh: CAHG

Cũng theo cơ quan điều tra, ngoài bán cho Đức Anh và Ý, Lin còn bán cho ba người khác.

Cụ thể, Lin đã bán Trương Ánh Trâm (28 tuổi, quê quán tỉnh Bình Dương, cư trú tỉnh Tiền Giang) 67 triệu đồng tiền giả. Ngày 14-3, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tiền Giang đã khởi tố bắt tạm giam Trâm để điều tra tội tàng trữ, lưu hành tiền giả.

Ngoài ra, Lin còn bán cho Nguyễn Minh Hải (26 tuổi, quê quán tỉnh Cà Mau) 10 tờ tiền giả mệnh giá 500.000 đồng. Ngày 14-3, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Cà Mau đã khởi tố bắt tạm giam Hải để điều tra tội tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả.

Người thứ ba mua tiền giả của Lin là chủ tài khoản Facebook Thảo Nguyên ở tỉnh An Giang. Người này đã mua tám tờ tiền giả mệnh giá 500.000 đồng của Lin. Công an tỉnh Hậu Giang cũng đã có Công văn thông báo đến Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang biết để tiến hành xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.