Vụ doanh nghiệp Chín Thảo sản xuất gas giả: VKS truy tố thêm 2 bị can 07/08/2024 14:47

(PLO)- VKSND TP Vị Thanh (tỉnh Hậu Giang) xác định vợ và con dâu của bị can Thảo là đồng phạm với vai trò là người thực hành, giúp sức cho bị can.

Ngày 7-8, nguồn tin của PLO cho biết VKSND TP Vị Thanh (tỉnh Hậu Giang) đã hoàn tất cáo trạng vụ doanh nghiệp Chín Thảo sản xuất, buôn bán gas giả. Đồng thời, cơ quan này cũng đã chuyển toàn bộ hồ sơ truy tố sang TAND cùng cấp để xét xử ba bị can cùng tội sản xuất, buôn bán hàng giả.

Đó là: bị can Nguyễn Văn Thảo (SN 1962, người điều hành doanh nghiệp gas Chín Thảo); bị can Chiêm Ngọc Muồi (SN 1964, vợ bị can Thảo) và bị can Nguyễn Thị Tuyết (SN 1992, con dâu bị can Thảo).

Tháng 9-2023, xử sơ thẩm lần 2, TAND TP Vị Thanh tuyên phạt bị cáo Thảo 8 năm 6 tháng tù tội sản xuất, buôn bán hàng giả. Ảnh: CHÂU ANH

Theo cáo trạng mới nhất, để nâng cao lợi nhuận kinh doanh, bị can Thảo đã chỉ đạo, điều hành nhân viên và người thân chiết nạp gas từ bồn khí V-Gas vào bình gas nhãn hiệu khác.

Đồng thời, sử dụng tem chống giả và niêm màng co giả mua trôi nổi trên thị trường để chụp, dán vào. Sau đó, bán lại cho đại lý, cửa hàng trên thị trường nhằm tạo niềm tin cho khách hàng và thu lợi bất chính.

Cáo trạng quy kết bằng hành vi gian dối trên, từ ngày 1-1-2018 đến ngày 7-12-2018, doanh nghiệp làm giả số hàng hóa với tổng giá trị hơn 15 tỉ đồng; từ đó, đã thu lợi bất chính hơn 592 triệu đồng.

Vụ án doanh nghiệp gas Chín Thảo sản xuất, buôn bán hàng giả là một trong năm vụ án nghiêm trọng, phức tạp được dư luận xã hội quan tâm và Ban Nội chính Tỉnh ủy Hậu Giang đang theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc.

Còn đối với bị can Muồi và Tuyết, cáo trạng của VKSND TP Vị Thanh cho thấy quá trình điều tra, cả hai không khai nhận cùng với bị can Thảo thực hiện việc sản xuất, buôn bán hàng giả.

Tuy nhiên, từ những chứng cứ, tài liệu thu thập được, cơ quan điều tra xác định cả hai bị can Muồi và Tuyết là người trực tiếp quản lý tại trạm chiết nạp gas của doanh nghiệp.

Đồng thời, hai bị can cũng là người trực tiếp nhận đặt hàng từ các đại lý, cơ sở, khách hàng mua gas. Mặt khác, phân công nhân viên chiết nạp khí gas từ bồn khí V-Gas vào vỏ bình gas nhãn hiệu khác để bán cho khách hàng.

Ngoài ra, hai bị can Muồi và Tuyết còn thực hiện một số nhiệm vụ khác, như: kiểm tra số lượng gas đã chiết nạp giao cho khách hàng; ghi chép, quản lý sổ sách bán cho khách hàng, mua niêm màng co và tem chống giả của các nhãn hiệu gas khác chụp vào bình để bán cho khách hàng theo sự chỉ đạo của bị can Thảo.

“Bản thân hai bị can nhận thức và biết được việc doanh nghiệp mua bán gas nhãn hiệu khác V-Gas là không đúng quy định, những vẫn thực hiện theo sự chỉ đạo của bị can Thảo. Hành vi mà hai bị can thực hiện như trên có đủ yếu tố đồng phạm với vai trò là người thực hành, giúp sức cho bị can Thảo. Vì vậy, hai bị can phải chịu trách nhiệm hình sự chung với bị can Thảo” - cáo trạng của VKSND TP Vị Thanh quy kết.