Vụ doanh nghiệp Chín Thảo sản xuất, buôn bán gas giả: Nhiều lời khai bất nhất

(PLO)- Nguyễn Văn Thảo khai lý do sử dụng gas nhãn hiệu V-gas rồi sang chiết, dán nhãn hiệu khác để bán là... làm theo nhu cầu khách hàng.

Ngày 8-9, TAND TP Vị Thanh (tỉnh Hậu Giang) xử sơ thẩm (lần 2) vụ doanh nghiệp (DN) Chín Thảo sản xuất, buôn bán gas giả. Bị cáo Nguyễn Văn Thảo (61 tuổi, người điều hành DN) bị truy tố về tội sản xuất, buôn bán hàng giả.

Nhiều lời khai bất nhất

Trong phần xét hỏi, trả lời HĐXX, bị cáo Thảo cho rằng trước đây bị cáo không biết việc sang chiết gas như đã làm là vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, bị cáo nhận thức được đó là hành vi gian dối.

Nói về nguyên nhân sử dụng gas nhãn hiệu V-gas rồi sang chiết, dán nhãn hiệu khác để bán cho khách hàng, bị cáo Thảo cho biết đó là vì nhu cầu khách hàng.

Cụ thể, trong quá trình kinh doanh, khách hàng có hỏi đến nhiều nhãn hiệu gas khác. Thế nhưng do không có hàng, bị cáo đã sử dụng các chai gas của khách đổi để chiết nạp gas và dán các nhãn hiệu khác vào bán “theo nhu cầu của khách”.

Bị cáo cũng cho rằng trên thị trường chỉ có một loại gas, chất lượng như nhau. Do đó, việc sang chiết chỉ có đôi khi lời “chút ít”, chứ không ảnh hưởng gì. Do khách hàng thích và đặt hàng nên DN sang chiết để bán, không phải lúc nào cũng lời, đôi khi cũng chịu thiệt do giá cả chênh lệch.

HĐXX hỏi: “Vì sao không sử dụng niêm màng co V-gas rồi dán nhãn hiệu khác”.

Bị cáo Thảo trả lời: “Niêm màng co nào thì nhãn hiệu đó, nếu hai cái không trùng nhau, khách hàng phát hiện sẽ không mua”.

Khai tại tòa, bị cáo Thảo cho biết gần đây bản thân có bệnh trầm cảm, do đó, một số vấn đề HĐXX đặt ra để làm rõ thêm, bị cáo trả lời chưa thống nhất trước sau.

Xét hỏi người có liên quan là vợ (đã ly hôn) và con dâu của bị cáo Thảo, cả hai đưa ra lời khai tại tòa gần như trái ngược với cáo trạng.

Cụ thể, HĐXX hỏi bị cáo Thảo có chỉ đạo thực hiện hành sang chiết gas, dán nhãn hiệu khác để bán cho khách hay không.

Con dâu của bị cáo trả lời không biết việc đang làm là sang chiết gas rồi giả nhãn hiệu. Còn vợ bị cáo Thảo cho hay bản thân không biết việc sang chiết gas giả của chồng, cũng không biết hành vi đó là sai, đến khi bị công an bắt mới biết.

Trong khi đó, theo cáo trạng, Thảo đã chỉ đạo vợ và con dâu cùng nhân viên thực hiện kinh doanh các sản phẩm gas ngoài nhãn hiệu đã ký kết hợp đồng trước đó. Khi vợ và con dâu thắc mắc làm như vậy có vi phạm pháp luật không thì bị cáo khẳng định là đúng và cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Tại tòa, vợ và con dâu Thảo cũng khai những thông tin khác so với nội dung của cáo trạng. Trả lời câu hỏi vì sao có sự khác nhau như vậy, cả hai cho biết: “Do sự việc lâu quá nên không nhớ rõ”, đồng thời khẳng định lời khai tại tòa là lời khai thật.

VKS đề nghị mức án từ 7 đến 7,5 năm tù

Giữ quyền công tố, đại diện VKSND TP Vị Thanh cáo buộc bị cáo Thảo đã chỉ đạo nhân viên và người thân chiết nạp gas từ bồn khí V-Gas vào bình gas nhãn hiệu khác.

Đồng thời, sử dụng niêm màng co giả, tem chống giả trôi nổi để chụp, dán vào bình gas rồi bán lại cho đại lý, cửa hàng nhằm tạo niềm tin cho khách hàng và thu lợi bất chính. Tổng giá trị hàng hóa hơn 15,1 tỉ đồng, qua đó bị cáo đã thu lợi bất chính hơn 592,5 triệu đồng.

“Hành vi của bị cáo đã xâm phạm vào những quy định của nhà nước về sản xuất kinh doanh các loại hàng hóa. Cạnh đó, làm mất ổn định thị trường và xâm phạm đến lợi ích của DN chân chính” - đại diện VKS TP Vị Thanh cáo buộc.

Từ đó, VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Thảo mức án 7-7,5 năm tù. Đối với yêu cầu đòi bị cáo Thảo bồi thường do bị xâm phạm, ảnh hưởng quyền lợi, VKS đề nghị HĐXX tách thành vụ án dân sự riêng.

Do vụ án có nhiều tình tiết phức tạp, HĐXX thông báo sẽ nghị án kéo dài và sẽ tuyên án vào 15 giờ ngày 12-9.

Trong phần tranh luận, một DN đặt vấn đề vì sao có đủ cơ sở để quy kết bị cáo Thảo bán gas giả để trục lợi từ năm 2016-2018, nhưng cáo trạng chỉ định giá và cáo buộc Thảo thu lợi bất chính trong năm 2018, bỏ qua hai năm trước đó. Đối đáp lại, đại diện VKSND TP Vị Thanh cho biết do áp dụng Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017), có hiệu lực từ đầu năm 2018. Do đó, những phần sai phạm trước năm 2018 không tính vào vụ án.

CHÂU ANH