Ông Lê Quốc Phong: Đề xuất biên chế phải rà soát, 'chắt chiu' từng chỉ tiêu 17/06/2026 20:40

(PLO)- Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Lê Quốc Phong yêu cầu đề xuất biên chế của địa phương phải được thực hiện trên tinh thần "chắt chiu" từng chỉ tiêu, gắn với vị trí việc làm, dựa trên số liệu đánh giá khối lượng và mức độ phức tạp của công việc.

Chiều 17-6, đoàn công tác của Thường trực Thành ủy TP.HCM do ông Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP, làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Đảng ủy phường Hiệp Bình về kết quả thực hiện công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và công tác vận động nhân dân 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026.

Ông Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM làm việc với phường Hiệp Bình. Ảnh: THANH TUYỀN

Báo cáo tại đây, Chủ tịch UBND phường Hiệp Bình Võ Thanh Bình cho biết, trong 5 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt trên 85%.

Đặc biệt, phường đã triển khai kế hoạch 30 ngày đêm tuyên truyền, vận động tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp bàn giao mặt bằng phục vụ thi công dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 13. Đến nay, phường đã công bố thu hồi đất và phê duyệt phương án chi tiết 1.041 hồ sơ; chi trả cho 674 trường hợp, gửi tiền vào ngân hàng 358 trường hợp và đã bàn giao 99 mặt bằng.

Phường Hiệp Bình cũng đề xuất TP quan tâm, cải thiện cơ sở vật chất trường học, trụ sở làm việc.

Chủ tịch UBND phường Hiệp Bình Võ Thanh Bình cho biết, trong 5 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt trên 85%. Ảnh: THANH TUYỀN

Bí thư Đảng ủy phường Hiệp Bình Vũ Anh Tuấn cho biết thêm, phường có dân số đông (hơn 215.000 dân), đảng viên nhiều, khối lượng công việc của cán bộ, công chức phường rất lớn.

Từ đó, phường kiến nghị Thành ủy sớm xem xét tăng biên chế công chức thuộc khối Đảng và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường để đảm bảo duy trì tốt hoạt động của cơ quan, đơn vị. Đồng thời, để đảm bảo hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp trên địa bàn có quy mô lớn về diện tích và dân số, kính đề xuất tăng thêm biên chế khối quản lý nhà nước dựa trên số lượng dân cư.

Bí thư Đảng ủy phường Hiệp Bình Vũ Anh Tuấn nêu đề xuất. Ảnh: THANH TUYỀN

Phường cũng kiến nghị TP cho phép phường được thành lập thêm một phòng, tách ra từ Phòng Kinh tế - Hạ tầng, bởi đặc thù của phường về mảng kinh tế, hạ tầng, đầu tư, tài chính lớn.

Đánh giá cao những kết quả phường đạt được trong những tháng qua, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Lê Quốc Phong cho rằng địa phương cần quyết liệt hơn trong nhiều nhiệm vụ để đạt kết quả cao trong 6 tháng còn lại.

Ông yêu cầu phường Hiệp Bình tập trung tối đa cho công tác phát triển Đảng, có đánh giá đầy đủ hiện trạng nguồn phát triển đảng trên địa bàn.

Trao đổi về đề xuất biên chế, ông Lê Quốc Phong cho rằng phường Hiệp Bình rà soát kỹ lưỡng đội ngũ cán bộ và biên chế hiện có. Việc đề xuất biên chế của địa phương phải được thực hiện trên tinh thần "chắt chiu" chỉ tiêu, gắn với vị trí việc làm, dựa trên số liệu đánh giá khối lượng và mức độ phức tạp của công việc; tránh xuất đề xuất những con số phi thực tế.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Lê Quốc Phong kết luận buổi làm việc. Ảnh: THANH TUYỀN

Ông lưu ý, dù Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị cho phép TP.HCM tăng 20% biên chế, nhưng việc bố trí không nên cào bằng. Mỗi địa phương cần đánh giá về dân số, lợi thế dân trí, điều kiện đi lại, khả năng công nghệ thông tin để giải phóng sức lao động, phải nhìn nhiều chiều để ra khung biên chế cuối cùng, số lượng hợp lý.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM cũng lưu ý, việc đánh giá cán bộ phải sát với thực tiễn, dựa trên tiến độ và chất lượng công việc.

Lưu ý đến nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, ông Lê Quốc Phong cho rằng phường phải đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, không để dồn vào các tháng cuối năm. Đây cũng là cơ sở quan trọng để TP quyết định có tăng vốn cho địa phương hay không.

Đồng thời, cần chủ động tìm kiếm "giải pháp địa phương" để xử lý dứt điểm các nguyên nhân cục bộ trong phạm vi thẩm quyền, như cải tạo đoạn rạch, khơi thông dòng chảy, phân luồng giao thông… nhằm chia sẻ áp lực với TP.