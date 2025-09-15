Chiến sự Nga - Ukraine 15-9: Ông Zelensky nói Nga tổn thất trên chiến trường; Moscow bác cáo buộc UAV Nga xâm phạm không phận Romania 15/09/2025 08:52

(PLO)- Chiến sự Nga - Ukraine ngày qua nóng với 173 cuộc giao tranh trong ngày; Hai bên công bố thương vong của nhau; Ukraine tăng không kích cơ sở hạ tầng Nga; Ông Zelensky nói rằng tấn công vào ngành công nghiệp dầu mỏ của Nga là biện pháp trừng phạt hiệu quả nhất.

Chiến sự Nga - Ukraine ngày qua leo thang trong bối cảnh các bên đều gia tăng các đợt không kích vào hạ tầng của nhau.

Ukraine tăng không kích cơ sở hạ tầng Nga

Hãng thông tấn Ukrinform dẫn thông tin từ Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine rằng trong ngày 14-9 có 173 cuộc giao tranh dọc theo tuyến đầu. Tại các khu vực Pokrovsk, Lyman và Novopavlivka, lực lượng Nga đã 94 lần cố gắng đột phá qua hệ thống phòng thủ của Ukraine.

“Tổng cộng đã có 173 cuộc giao tranh. Hôm nay, đối phương đã tiến hành 52 cuộc không kích, sử dụng 4 tên lửa và thả 73 quả bom dẫn đường. Ngoài ra, họ đã triển khai 2.115 máy bay không người lái (UAV) kamikaze và thực hiện 3.530 cuộc pháo kích vào quân đội và các khu vực đông dân cư của chúng tôi" - theo tuyên bố của Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine.

Lữ đoàn cơ giới số 23 trên chiến trường. Ảnh: X

. Ngày qua, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky đã nhận được bản tóm tắt từ Tổng tư lệnh Lực lượng vũ trang Ukraine - Tướng Oleksandr Syrskyi về tình hình tiền tuyến.

“Hôm nay, Tổng tư lệnh Syrskyi đã trình bày báo cáo. Có những kết quả tốt đẹp ở khu vực biên giới tỉnh Sumy. Các đơn vị của chúng ta tiếp tục tiến về biên giới quốc gia Ukraine” - ông Zelensky nói.

“Quân Nga cũng đang chịu tổn thất đáng kể ở khu vực Kharkiv, Kupiansk và Donetsk. Chúng tôi tiếp tục hành động ở khu vực Dobropillia. Điều quan trọng là quân đội của chúng tôi đang đẩy lùi các cuộc tấn công của Nga” - nhà lãnh đạo Ukraine nói thêm.

Ông Zelensky nhấn mạnh rằng tấn công vào ngành công nghiệp dầu mỏ của Nga là biện pháp trừng phạt hiệu quả nhất.

“Đối phương đã tổn thất ở tiền tuyến. Tổn thất dọc biên giới. Tổn thất trên chính lãnh thổ Nga nhờ các cuộc tấn công tầm xa của chúng ta. Các biện pháp trừng phạt hiệu quả nhất, có tác dụng nhanh nhất chính là các vụ hỏa hoạn tại các nhà máy lọc dầu, cảng và kho chứa dầu của Nga” - Tổng thống Zelensky nói, cảm ơn lực lượng đặc nhiệm của Cơ quan An ninh Ukraine (SSU) vì cuộc tấn công gần đây vào cảng dầu lớn nhất của Nga trên Biển Baltic.

. Ngày 14-9, một nguồn tin trong cơ quan tình báo quân sự Ukraine (HUR) nói với tờ Kyiv Independent rằng 1 UAV Ukraine đã tấn công nhà máy hoá chất Metafrax Chemicals ở vùng Perm (Nga) vào tối 13-9.

Perm nằm cách biên giới Nga-Ukraine hơn 1.800 km.

“Theo thông tin sơ bộ, thiết bị sản xuất urê đã bị hư hại” - nguồn tin nói. Ukraine cho rằng Nga sử dụng urê để sản xuất thuốc nổ.

Vào khoảng 9 giờ 20 tối 13-9 (giờ địa phương), người đứng đầu tỉnh Perm - ông Dmitry Makhonin báo cáo rằng 1 UAV của Ukraine đã tấn công 1 doanh nghiệp công nghiệp ở TP Gubakha. Ông Makhonin không tiết lộ chi tiết về doanh nghiệp này.

. Cũng trong ngày 14-9, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine nói rằng lực lượng Ukraine đã tấn công nhà máy lọc dầu Kirishi ở tỉnh Leningrad (Nga).

Nhà máy lọc dầu Kirishi là một trong những nhà máy lớn nhất ở Nga và có công suất xử lý hơn 17 triệu tấn dầu mỗi năm.

Tỉnh trưởng tỉnh Leningrad - ông Alexander Drozdenko tuyên bố lực lượng phòng không Nga đã đánh chặn 3 UAV ở khu vực Kirishi. Mảnh vỡ của 1 UAV bị bắn hạ đã rơi xuống khu vực nhà máy lọc dầu, gây ra hỏa hoạn.

Ông Drozdenko cho biết đám cháy đã được dập tắt và không có thương vong nào.

. Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine ước tính rằng Nga đã mất khoảng 1.094.610 quân tại Ukraine kể từ đầu chiến sự, bao gồm 880 thương vong trong ngày 14-9.

Nga: Ukraine tổn thất 1.330 binh sĩ trong ngày

Ngày 14-9, Bộ Quốc phòng Nga đưa tin quân đội Ukraine đã tổn thất khoảng 1.330 binh sĩ trong ngày qua, theo hãng thông tấn TASS.

Bộ này cho biết lực lượng không quân chiến thuật, UAV chiến đấu, lực lượng tên lửa và pháo binh của Lực lượng vũ trang Nga đã tấn công các trung tâm huấn luyện dành cho người điều khiển UAV của quân đội Ukraine và các điểm triển khai tạm thời của quân đội Ukraine.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ 4 quả bom dẫn đường, 1 hệ thống tên lửa phóng loạt HIMARS và 361 UAV cánh cố định của Ukraine trong ngày 14-9.

Moscow bác cáo buộc UAV Nga xâm phạm không phận Romania

Ngày 14-9, Đại sứ Nga tại Romania - ông Vladimir Lipayev nói với TASS rằng ông đã bác bỏ công hàm phản đối của Bộ Ngoại giao Romania liên quan cáo buộc UAV Nga vi phạm không phận nước này.

“Trong cuộc gặp tại Bộ Ngoại giao Romania, tôi không nhận được bất kỳ câu trả lời cụ thể và thuyết phục nào cho các câu hỏi về việc xác định chiếc UAV được cho là đã xâm nhập không phận Romania”- ông Lipayev nói.

“Do không có bằng chứng khách quan nào về nguồn gốc của UAV, công hàm phản đối của Romania đã bị bác bỏ vì mang tính suy diễn và vô căn cứ. Tất cả các dữ kiện cho thấy đây là một hành động khiêu khích khác của Kiev, vốn lo sợ thất bại quân sự không thể tránh khỏi cùng trách nhiệm sau đó về những sai phạm đối với cả nhân dân Nga và Ukraine và đang tuyệt vọng tìm cách lôi kéo các quốc gia khác vào một cuộc phiêu lưu quân sự nguy hiểm chống lại Nga” - nhà ngoại giao Nga nhấn mạnh.

Ngày 14-9, Đại sứ Lipayev đã bị triệu tập đến Bộ Ngoại giao Romania để nhận công hàm phản đối liên quan sự cố nói trên, được mô tả là “vi phạm chủ quyền của Romania”.

Bộ Ngoại giao Romania yêu cầu Nga thực hiện các biện pháp để tránh tái diễn những vụ việc như vậy.

Trước đó, ngày 13-9, Bộ Quốc phòng Romania cáo buộc 1 UAV Nga đã xâm nhập không phận nước này và lưu lại trong 50 phút trước khi quay trở lại Ukraine. 2 tiêm kích F-16 của Romania và 2 tiêm kích Eurofighter Typhoon của Đức đã được điều động để giám sát tình hình trên không.

Estonia cam kết viện trợ quân sự hơn 117 triệu USD cho Ukraine vào năm tới

Estonia dự kiến sẽ dành hơn 100 triệu euro (117 triệu USD) viện trợ quân sự cho Ukraine vào năm 2026, Bộ trưởng Quốc phòng Estonia - ông Hanno Pevkur công bố ngày 14-9 trong chuyến thăm Kiev.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Denys Shmyhal bắt tay Bộ trưởng Quốc phòng Estonia Hanno Pevkur (trái) tại thủ đô Kiev (Ukraine) ngày 14-9. Ảnh: X

“Estonia sẽ tiếp tục hỗ trợ có trọng tâm cho Ukraine. Sang năm, chúng tôi cũng sẽ tuân thủ nguyên tắc dành 0,25% GDP để hỗ trợ Ukraine” - Kyiv Independent dẫn lời ông Pevkur.

Theo vị bộ trưởng, các công ty quốc phòng Estonia sẽ đóng vai trò then chốt trong việc hỗ trợ Ukraine vào năm 2026. Estonia cũng sẽ tiếp tục đào tạo binh sĩ Ukraine và hỗ trợ các giải pháp công nghệ thông tin trong lĩnh vực quốc phòng.