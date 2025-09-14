Chiến sự Nga-Ukraine 14-9: Giằng co quyết liệt ở Kharkiv; Nga đánh rát ở Donetsk 14/09/2025 07:43

(PLO)- Chiến sự Nga-Ukraine tiếp diễn nóng với tin Nga đánh mạnh ở Donetsk, nêu thiệt hại của Ukraine trong ngày; Ukraine bác tin Nga tiến vào và kiểm soát trung tâm Kharkiv bằng ống dẫn dầu; Tổng thống Trump gửi thư tới NATO chỉ dẫn cách chấm dứt chiến sự.

Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua có nhiều diễn biến nóng cả trên thực địa vật ngoại giao.

Nga đánh rát ở Donetsk

Cập nhật chiến sự ngày 13-9, Bộ Tổng Tham mưu Ukraine cho biết trong ngày giữa Nga và Ukraine đã xảy ra 158 cuộc giao tranh. Trong đó, Nga đã mở 63 cuộc không kích, thả 106 quả bom dẫn đường, triển khai 1.950 máy bay không người lái (UAV) và tiến hành 3.570 cuộc pháo kích vào các cứ điểm Ukraine cũng như khu vực đông dân cư, theo hãng thông tấn Ukrinform.

Theo Bộ này, điểm nóng nhất trên mặt trận vẫn là TP Pokrovsk (tỉnh Donetsk) khi chứng kiến 39 cuộc tiến công của Nga. Ghi nhận sơ bộ cho thấy tại khu vực này, Ukraine đã khiến 86 lính Nga thiệt mạng, làm bị thương 55 lính, phá hủy 19 UAV và làm hư hại 1 phương tiện cùng 9 hầm trú ẩn của Nga.

Người dân thiệt mạng và cơ sở hạ tầng hư hại sau khi Nga tấn công TP Kostiantynivka (tỉnh Donetsk) ngày 13-9. Ảnh: VĂN PHÒNG CÔNG TỐ UKRAINE



Cũng trong ngày 13-9, giới chức Ukraine cho biết Nga đã mở các cuộc tấn công nhằm vào các khu dân cư gây thiệt hại về người và của. Chẳng hạn, Nga đã pháo kích vào TP Kostiantynivka (tỉnh Donetsk) khiến 3 người chết và 7 người bị thương và tấn công vào huyện Borova (tỉnh Kharkiv) khiến 1 người chết và 2 người bị thương.

Nga nêu thương vong, thiệt hại của Ukraine trong ngày

Cập nhật chiến sự ngày 13-9, Bộ Quốc phòng Nga cho biết Nga đã giành được khu định cư Novonikolayevka ở tỉnh Dnipropetrovsk, theo hãng thông tấn TASS.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, quân Nga đã khiến 1.370 lính Ukraine thương vong trên khắp các mặt trận. Cạnh đó, Nga đã đánh bại 8 lữ đoàn Ukraine và các đơn vị lính đánh thuê nước ngoài gần khu định cư Seversk, Pazeno, Kramatorsk, Druzhkovka, Konstantinovka và Stepanovka thuộc tỉnh Donetsk.

Ngoài ra, lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ 3 tên lửa của hệ thống pháo phản lực bắn loạt HIMARS và 340 UAV trong ngày.

Giằng co ở tỉnh Kharkiv

Ông Vitaly Ganchev - lãnh đạo tỉnh Kharkiv do Nga bổ nhiệm cho biết trên thực tế lực lượng Ukraine đã rút khỏi TP Kupiansk (tỉnh Kharkiv), chỉ còn lại một số nhóm nhỏ ở lại các vị trí được phòng thủ kiên cố trong nội thành, hãng thông tấn TASS đưa tin sáng ngày 14-9.

Theo Ganchev, các nhóm tấn công tiền phương của Nga đã có mặt tại thành phố và gần như đã ở ngay trung tâm Kupiansk. Điều này cho thấy các nhóm vũ trang Ukraine đã gần như rời khỏi thành phố.

“Ukraine chỉ ở lại trong các khu vực được phòng thủ kiên cố cũng như đang tích cực rút lui khỏi các vị trí tiền tuyến. Họ nhận ra rằng việc ở lại Kupiansk sẽ là một bản án tử đối với họ" - ông Ganchev nói.

Trong khi đó, ngày 13-9, Bộ Tổng Tham mưu Ukraine cho biết tình hình ở TP Kupiansk và các khu vực lân cận vẫn nằm trong sự kiểm soát của Lực lượng vũ trang Ukraine trong bối cảnh Nga tiếp tục nỗ lực tập hợp lực lượng ở vùng ngoại ô phía bắc Kupiansk.

Lính Ukraine tác chiến tại tỉnh Donetsk. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Trước thông tin cho rằng Nga đã xâm nhập Kupiansk bằng đường ống dẫn khí đốt từ một ngôi làng ngoại ô thành phố này, Bộ Tổng Tham mưu Ukraine khẳng định đường ống dẫn dầu được quân Nga dùng để vận chuyển quân nhân đến Kupiansk hiện đang nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine, đồng thời nhấn mạnh rằng đường ống này không dẫn thẳng vào thành phố.

Theo Bộ này, một số đường ống dẫn khí chạy qua Kupiansk. Ba trong số bốn đường ống đã bị hư hại và ngập nước, trong khi lối ra của đường ống thứ tư đang được lực lượng Ukraine kiểm soát.

Ông Trump gửi thư cho NATO chỉ cách chấm dứt chiến sự

Ngày 13-9, Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi các thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) dừng mua dầu Nga, đồng thời hướng dẫn các bước để khối này cùng Mỹ giúp kết thúc chiến sự Nga-Ukraine, theo đài CNN.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump nói rằng Mỹ sẽ chỉ sẵn sàng áp dụng các lệnh trừng phạt lớn đối với Nga khi toàn bộ thành viên khối này đồng ý làm điều tương tự và ngừng mua dầu từ Moscow.

Theo ông Trump, cam kết của NATO trong việc chiến thắng cho đến nay thấp hơn nhiều so với 100% và việc một số nước tiếp tục mua dầu của Nga thật sự gây sốc.

"Điều đó làm suy yếu nghiêm trọng vị thế đàm phán và sức mạnh thương lượng của quý vị trước Nga. Dù sao thì tôi cũng sẵn sàng ra tay ngay khi quý vị sẵn sàng” - ông Trump viết.

Tổng thống Trump cũng kêu gọi NATO tăng đáng kể thuế quan đối với Trung Quốc để thể hiện sức mạnh và gây áp lực gián tiếp lên Nga.

“Tôi tin rằng, cùng với đó, việc NATO, với tư cách là một khối, áp đặt mức thuế từ 50% đến 100% đối với Trung Quốc và mức thuế này sẽ được gỡ bỏ hoàn toàn sau khi cuộc chiến giữa Nga và Ukraine kết thúc, sẽ đóng góp to lớn vào việc chấm dứt cuộc chiến chết chóc và vô lý này” - ông Trump khẳng định.

Theo ông Trump, nếu NATO làm đúng theo những gì ông nói, cuộc chiến sẽ nhanh chóng kết thúc. Nếu không, NATO chỉ đang lãng phí thời gian của ông, cũng như thời gian, công sức và tiền bạc của nước Mỹ.

Hiện NATO, Nga và Trung Quốc chưa bình luận về động thái này của ông Trump.