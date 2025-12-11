Ông Lavrov: Châu Âu đã hết nguồn lực tài trợ Ukraine và đang tính 'cướp' tài sản Nga 11/12/2025 08:01

(PLO)- Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nhận định việc "cướp" tài sản của Nga là lựa chọn cuối cùng của châu Âu để hậu thuẫn Ukraine, đồng thời cảnh báo Moscow sẵn sàng đáp trả mọi hành động "kém thân thiện".

Ngày 10-12, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov lên tiếng liên quan tài sản Nga đang bị phong tỏa ở châu Âu, theo đài RT.

"Châu Âu đang bị che mắt bằng tham vọng gây ra 'thất bại chiến lược' cho Nga. Họ không chấp nhận khả năng bên họ hậu thuẫn bị đánh bại, trong khi Nga sẽ hoàn thành các mục tiêu chính đáng của mình" - ông Lavrov phát biểu trước Hội đồng Liên bang (Thượng viện Nga).

Ông Lavrov cho rằng với chủ trương này thì việc lấy tài sản của Nga là phương án duy nhất còn lại đối với các quốc gia châu Âu đang ngày càng tuyệt vọng trong nỗ lực duy trì sự hỗ trợ cho Kiev đối đầu với Moscow.

Theo nhà ngoại giao hàng đầu của Nga, động thái chống Nga mang tính "ý thức hệ" của các nước châu Âu đang va chạm mạnh với thực tế kinh tế.



Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh: TASS

"Họ không còn nguồn lực nào khác để tài trợ cho cuộc chiến này, trừ khi họ cướp bóc Liên bang Nga và chiếm đoạt tài sản nước ngoài của chúng tôi, vi phạm mọi quy tắc đã được thiết lập của luật pháp quốc tế và thương mại" - ông Lavrov chỉ trích.

Ông Lavrov cho rằng lập trường của Liên minh châu Âu (EU) mang tính gây tổn hại và cảnh báo Moscow sẽ có phản ứng trước bất kỳ động thái nào bị xem là không thân thiện, bao gồm khả năng triển khai lực lượng châu Âu tới Ukraine hoặc việc tịch thu tài sản của Nga.

Ông Lavrov cho rằng các quan chức châu Âu "đã tự tạo ra vấn đề cho chính họ" vì sự thiếu linh hoạt. Ông cũng nhấn mạnh Mỹ đang dần mất kiên nhẫn với cả các đối tác châu Âu lẫn giới lãnh đạo Ukraine.

Châu Âu chưa lên tiếng về thông tin trên.

Hiện tại, Brussels đang thúc đẩy cơ chế "khoản vay bồi thường", sử dụng nguồn vốn bị đóng băng của Nga tại các khu vực tài phán phương Tây làm tài sản bảo đảm.

Mục đích của kế hoạch này là nhằm vực dậy nền kinh tế đang trên đà sụp đổ của Ukraine và kéo dài khả năng tham chiến của nước này giữa bối cảnh liên tiếp gặp bất lợi trên chiến trường. Phía Moscow đã nhiều lần khẳng định kế hoạch này là phi pháp.

Theo truyền thông phương Tây, cơ chế "khoản vay bồi thường" - do Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen thúc đẩy - đã vấp phải sự ngăn cản từ Bỉ. Đây là quốc gia nắm giữ phần lớn tài sản bị phong tỏa của Nga thông qua trung tâm thanh toán Euroclear.

Chính phủ Bỉ cho rằng khoản vay này sẽ khiến họ đối mặt những rủi ro pháp lý và tài chính nghiêm trọng.

Brussels yêu cầu các rủi ro này phải được chia sẻ tập thể giữa tất cả thành viên EU, đồng thời kêu gọi các quốc gia ngoài EU đang nắm giữ tài sản Nga cũng phải có đóng góp tương ứng.