Mỹ mở bán 'thẻ vàng Trump' với giá 1 và 2 triệu USD 11/12/2025 18:49

(PLO)- Mỹ chính thức mở bán "thẻ vàng Trump" với mức giá 1 triệu USD cho cá nhân nước ngoài muốn có thẻ xanh Mỹ và mức giá 2 triệu USD cho doanh nghiệp tại Mỹ muốn bảo trợ cho nhân viên của họ đến Mỹ làm việc.

Ngày 10-12, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump chính thức khởi động chương trình thị thực "thẻ vàng Trump", để cung cấp giải pháp cho phép công dân nước ngoài được cấp thẻ xanh nhanh chóng tại Mỹ, theo hãng tin Reuters.

Cụ thể, chương trình yêu cầu những người có nhu cầu định cư trả khoản phí 15.000 USD cho Bộ An ninh Nội địa Mỹ để xử lý hồ sơ. Sau khi trải qua quá trình kiểm tra lý lịch hoặc thẩm định, người nộp đơn phải trả 1 triệu USD để nhận được thị thực, tương tự như "thẻ xanh", cho phép họ sống và làm việc tại Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cầm "thẻ vàng Trump" vào tháng 4. Ảnh: ABC NEWS

"Về cơ bản, đó là thẻ xanh, nhưng tốt hơn nhiều. Mạnh mẽ hơn nhiều, một con đường vững chắc hơn nhiều. Một con đường là điều rất quan trọng. Phải là những người xuất sắc" – ông Trump nói.

Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick cho biết khoảng 10.000 người đã đăng ký "thẻ vàng Trump" trong thời gian mở đăng ký trước đây. Ông cũng dự đoán con số này sẽ tăng lên trong thời gian tới.

"Tôi kỳ vọng theo thời gian, chúng ta sẽ bán được hàng ngàn thẻ này và thu về hàng tỉ, hàng tỉ USD” – ông Lutnick nói.

Ông cũng cho rằng chương trình "thẻ vàng Trump" sẽ đưa những người có lợi cho nền kinh tế vào Mỹ.

Ông Lutnick cũng lưu ý rằng chính quyền Trump cũng có một phiên bản "thẻ vàng Trump" dành riêng cho doanh nghiệp tại Mỹ. Trong đó, phiên bản cho phép các công ty nhận được thẻ xanh nhanh chóng cho nhân viên người nước ngoài mà họ tuyển đến làm việc tại Mỹ với giá 2 triệu USD mỗi nhân viên.