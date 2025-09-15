VIDEO: Bộ trưởng Y tế Nga cấp cứu người bệnh trên chuyến bay sang Việt Nam 15/09/2025 07:09

(PLO)- Trên chuyến bay sang thăm và làm việc tại Việt Nam hồi tuần trước, Bộ trưởng Y tế Nga Mikhail Murashko được cho là đã cấp cứu thành công một hành khách bất ngờ bị tăng huyết áp cấp.

Tối 14-9, truyền thông Nga đưa tin Bộ trưởng Y tế Nga Mikhail Murashko đã cấp cứu thành công cho một người đàn ông bị tăng huyết áp cấp trên chuyến bay sang thăm Việt Nam hồi tuần trước.

Theo tờ Rossiskaya Gazeta, trong tối 14-9 mạng xã hội lan truyền thông tin và video về việc một người đàn ông Nga, 50 tuổi, bất ngờ lên cơn tăng huyết áp cấp trên một chuyến bay từ Moscow (Nga) tới Hà Nội (Việt Nam).

Phi hành đoàn đã thông báo và hỏi liệu có nhân viên y tế nào có thể hỗ trợ cấp cứu và trùng hợp, ông Murashko đang có mặt trên chuyến bay để sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Ông Murashko đã nhanh chóng cấp cứu và trấn an người bệnh, giúp người này trở về trạng thái ổn định và tỉnh lại vào khoảng 1 giờ sau. Người bệnh đã tới Hà Nội an toàn.

Bộ trưởng Y tế Nga Mikhail Murashko cấp cứu một bệnh nhân lên cơn tăng huyết áp cấp trên chuyến bay sang Việt Nam hồi tuần trước. Nguồn: ROSSISKAYA GAZETA/SHOT

Ông Murashko và Bộ Y tế Nga chưa bình luận về video này.

Tăng huyết áp cấp là tình trạng huyết áp tăng cao đột ngột, cần được chăm sóc y tế ngay lập tức để tránh các tổn thương ở tim, não, thận, mặt… Nếu chậm trễ, tăng huyết áp cấp có thể đe doạ tính mạng người bệnh.

Ông Murashko, năm nay 58 tuổi, từng học y trước khi nhập ngũ và phục vụ trong quân đội Liên Xô, tốt nghiệp Đại học Y quốc gia Ural vào năm 1992, sau đó tiếp tục làm việc, nghiên cứu tại các cơ sở y tế ở Nga.

Từ năm 2006, ông Murashko bắt đầu giữ các chức vụ quan trọng trong các cơ quan quản lý y tế cấp tỉnh và cấp khu vực, sau đó được bổ nhiệm về cấp trung ương vào năm 2012. Ông Murashko được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Y tế Nga vào năm 2020.

Ông Murashko đã sang thăm và làm việc tại Việt Nam từ ngày 12-9 tới ngày 14-9, gặp Bộ trưởng Y tế Việt Nam Đào Hồng Lan và thảo luận về các vấn đề liên quan cung ứng trang thiết bị y tế, đào tạo nguồn nhân lực, hợp tác nghiên cứu khoa học và việc điều trị công dân Việt Nam tại các cơ sở y tế của Nga.