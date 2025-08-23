Ukraine cảnh báo Belarus liên quan cuộc tập trận Zapad-2025 với Nga 23/08/2025 06:10

(PLO)- Bộ Ngoại giao Ukraine cảnh báo Minsk về “những hành động khiêu khích liều lĩnh” liên quan cuộc tập trận chung sắp tới giữa Belarus và Nga.

Ngày 22-8, Bộ Ngoại giao Ukraine cảnh báo Minsk về việc dàn dựng các hành động khiêu khích trong cuộc tập trận quân sự chung Zapad giữa Belarus và Nga vào tháng 9 và kêu gọi các đối tác châu Âu duy trì cảnh giác, theo hãng tin Reuters.

“Việc Nga tăng cường binh sĩ dọc biên giới Ukraine trong giai đoạn 2021-2022 diễn ra dưới hình thức cuộc tập trận quân sự chung giữa Nga và Belarus mang tên ‘Zapad-2021’. Chúng tôi cảnh báo Minsk về những hành động khiêu khích liều lĩnh” - Bộ Ngoại giao Ukraine viết trên mạng xã hội X.

Bộ Ngoại giao Ukraine kêu gọi chính quyền Belarus "duy trì sự thận trọng, không tiếp cận biên giới và không khiêu khích" lực lượng vũ trang Ukraine.

Binh sĩ Belarus chuẩn bị cho cuộc tập trận quân sự chung Zapad-2025 với Nga. Ảnh: BỘ QUỐC PHÒNG BELARUS

Cuộc tập trận, mang tên “Zapad-2025” giữa Nga và Belarus được lên kế hoạch diễn ra vào tháng 9, đã làm dấy lên lo ngại về an ninh tại các nước láng giềng như Ba Lan, Lithuania và Latvia.

“Sự hợp tác giữa Moscow và Minsk không chỉ đe dọa trực tiếp đến Ukraine, mà còn đến Ba Lan, các quốc gia vùng Baltic và toàn châu Âu, đồng thời cản trở nỗ lực hòa bình của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm chấm dứt cuộc chiến” - Bộ Ngoại giao Ukraine nhấn mạnh.

Tổng thống Belarus - ông Alexander Lukashenko bác bỏ ý tưởng rằng Minsk sẽ sử dụng cuộc tập trận để tấn công các nước láng giềng là "hoàn toàn vô lý".

"Không đời nào. Tại sao chúng tôi lại làm thế? Đó chưa bao giờ là mục tiêu của chúng tôi. Chỉ có một kịch bản duy nhất là chúng tôi sẽ tham chiến - nếu ai đó tấn công chúng tôi. Khi đó, chúng tôi sẽ chiến đấu, bằng mọi cách. Hiện tại, chúng tôi không thấy Ukraine muốn gây chiến với chúng tôi"- ông Lukashenko nói.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Belarus – ông Viktor Khrenin ngày 13-8 cho biết cuộc tập trận chung Zapad-2025 sẽ bao gồm nội dung lập kế hoạch sử dụng vũ khí hạt nhân và tên lửa Oreshnik của Moscow.

Tình báo Lithuania cho hay cuộc tập trận quân sự chung Zapad 2025 sắp tới giữa Nga và Belarus dự kiến ​​sẽ có ít quân tham gia hơn so với những năm trước, theo tờ The Kyiv Independent.

"Năm nay, dự kiến ​​sẽ có 30.000 quân tham gia, ít hơn đáng kể so với các cuộc tập trận trước. Khoảng 6.000–8.000 quân sẽ đồn trú tại Belarus, cùng với vài nghìn quân tại vùng lãnh thổ Kaliningrad của Nga” - theo tình báo Lithuania.

Nga, Belarus chưa lên tiếng về thông tin trên.