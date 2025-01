Bản tin trưa 1-1: Xét xử cựu Chủ tịch NXB Giáo dục Việt Nam; Thực nghiệm vụ đầu độc người thân bằng xyanua 01/01/2025 12:00

Ngày 31-12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với VKSND tỉnh tổ chức thực nghiệm hiện trường vụ án Nguyễn Thị Hồng Bích (38 tuổi) đầu độc người thân bằng xyanua tại huyện Nhơn Trạch. Bích được đưa về căn nhà tại ấp Sơn Hà, xã Vĩnh Thanh – nơi xảy ra các vụ đầu độc – để phục vụ công tác thực nghiệm. Sau đó, công an di lý bị can đến nghĩa trang địa phương, nơi Bích vứt chai xyanua nhằm che giấu hành vi phạm tội.

Ngày 14-1 tới đây, TAND TP Hà Nội mở phiên xét xử Nguyễn Đức Thái, cựu Chủ tịch HĐTV NXB Giáo dục Việt Nam, về tội nhận hối lộ. Liên quan vụ án, Tô Mỹ Ngọc (nguyên Chủ tịch Công ty Phùng Vĩnh Hưng, Giấy CP) và Nguyễn Trí Minh (Giám đốc Công ty Minh Cường Phát) bị truy tố về tội đưa hối lộ. Ngoài ra, nhóm cựu lãnh đạo NXB Giáo dục gồm Nguyễn Thị Thanh Thủy, Đinh Quốc Khánh, Hoàng Lê Bách, Lê Hoàng Hải và Phạm Gia Thạch bị truy tố về tội vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.