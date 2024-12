Bản tin trưa 31-12: Đề nghị truy tố cựu Vụ phó Bộ Công Thương; Báo động việc 'thu phí' du khách đi dạo biển 31/12/2024 11:41

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố cựu Vụ phó Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương - Nguyễn Lộc An - tội nhận hối lộ hơn 14 tỉ đồng từ hai doanh nghiệp. Ông An bị cáo buộc "tư vấn" hợp thức hóa điều kiện cấp phép kinh doanh xăng dầu cho Công ty Bách Khoa Việt và Công ty Long Hưng, đồng thời nhận tiền hối lộ qua các giao dịch ngụy trang. Số tiền này được ông An và vợ dùng để mua biệt thự tại Tây Hồ, Hà Nội.

Theo thông tin từ Chi hội Hướng dẫn viên Du lịch Khánh Hòa, trong những ngày gần đây, một số người đã đeo bám và yêu cầu du khách nộp phí 200.000 đồng/người với lý do "bãi biển thuộc quyền sở hữu của họ." Khi du khách từ chối trả tiền, nhóm này đe dọa, chặn đường, thậm chí vây quanh du khách suốt 1 km. Những hành vi trên đã được du khách ghi lại và chia sẻ trên mạng xã hội, đặc biệt ở Trung Quốc, gây tổn hại nghiêm trọng đến hình ảnh ngành du lịch Nha Trang - Khánh Hòa.