Bản tin trưa 28-12: Khởi tố đường dây lấy cắp thông tin cá nhân; Bắt thêm nhiều đối tượng liên quan mua bán, tàng trữ Xyanua 28/12/2024 11:48

Ngày 27-12, Bộ Công an cho biết cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Đồng thời, Cơ quan CSĐT cũng khởi tố các bị can về hành vi trên, áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với 13 người trong đường dây lấy cắp thông tin cá nhân, gồm: Bùi Đình Trọng, Nguyễn Văn Lập, Lê Nguyên Chất, Lê Nguyễn Quốc Thành, Lê Nhựt Thuỷ, Ngô So Ny, Ngô Tường Phi, Phạm Bách Tùng, Phạm Dương Ngọc Nhã, Phạm Quốc Trường, Trần Hoàng Khang, Trần Thanh Tuấn, Lưu Thị Ngọc Thắm.