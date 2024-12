Bản tin trưa 27-12: Truy tố ông Lưu Bình Nhưỡng hai tội danh; Cảnh báo học sinh thờ cúng búp bê KumanThong 27/12/2024 11:43

(PLO)- Đề xuất chính sách mới cho cán bộ nghỉ hưu trước tuổi; Ông Lưu Bình Nhưỡng bị truy tố về hai tội danh; Đề nghị truy tố hai bị can tàng trữ, lưu hành tiền giả; VKS khẳng định vai trò cầm đầu của bà trùm Oanh Hà trong đường dây ma tuý; Công an Quảng Nam cảnh báo học sinh thờ cúng búp bê KumanThong.

VKSND tỉnh Thái Bình đã truy tố ông Lưu Bình Nhưỡng (cựu đại biểu Quốc hội) về tội Cưỡng đoạt tài sản và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi. Ông Lưu Bình Nhưỡng bị cáo buộc can thiệp để hỗ trợ nhóm giang hồ của Phạm Minh Cường thu tiền bảo kê tại bãi cát xã Thụy Trường, huyện Thái Thụy (Thái Bình). Ngoài ra, ông cũng tác động để giải quyết vụ tranh chấp đất đai tại Hải Phòng nhằm trục lợi.

Mới đây, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đã đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp đảm bảo an ninh tại các cơ sở giáo dục, sau khi phát hiện một số học sinh mua búp bê KumanThong qua mạng xã hội về thờ cúng. Học sinh bị lôi kéo, tin rằng việc thờ búp bê này có thể mang lại may mắn và giúp học giỏi hơn. Các em còn mua bánh, kẹo, nước ngọt để “cho búp bê ăn”. Theo công an, đây là hành vi mê tín dị đoan nguy hiểm, gây hoang mang và ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý học sinh cũng như xã hội.