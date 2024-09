Chi tiết 4 chuyên án ma túy Công an TP.HCM triệt phá mà Bộ Công an có thư khen 28/09/2024 14:00

(PLO)- Từ tháng 7 đến tháng 9-204, Công an TP.HCM đã xuất sắc phá bốn chuyên án ma túy lớn, Bộ công an đã có thư khen.

Công an TP.HCM đã đấu tranh, triệt phá bốn đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng lớn, bắt giữ 34 đối tượng, thu giữ tổng cộng 79,5kg ma túy tổng hợp, 48 bánh heroin, hai khẩu súng cùng nhiều vật chứng khác.

2 tháng triệt phá 4 chuyên án ma túy lớn

Cụ thể, ngày 20-7, Công an huyện Củ Chi, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) phối hợp Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04) và các đơn vị, địa phương có liên quan đã triệt phá, bắt giữ toàn bộ đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy từ Campuchia về TP.HCM.

Vụ án này, cơ quan điều tra đã khởi tố sáu bị can, thu giữ 15,5kg ma túy tổng hợp các loại và một khẩu súng quân dụng.

Công an huyện Củ Chi, PC04, Công an TP.HCM phối hợp với các đơn vị liên quan đã triệt phá đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy từ Campuchia về TP.HCM, tháng 7-2024. Ảnh: CA

Tiếp đó, từ vụ việc sử dụng hàng "nóng" gây rối trật tự công cộng xảy ra ngày 30-8, chỉ sau năm ngày, Công an quận 6 đã truy xét, triệt phá đường dây mua bán trái phép chất ma túy.

Công an quận 6 đã truy xét, triệt phá đường dây ma túy, khởi tố 11 bị can, thu sáu bánh heroin, 15kg ma túy tổng hợp và một khẩu súng. Ảnh: CA

Cơ quan điều tra đã khởi tố 11 bị can về các tội gây rối trật tự công cộng, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. Đồng thời, thu giữ sáu bánh heroin và hơn 15kg ma túy tổng hợp các loại và một khẩu súng quân dụng.

Công an quận Tân Phú, PC04 phối hợp với C04 và các đơn vị triệt phá đường dây ma túy, thu giữ hơn 19kg ma túy tổng hợp, 40 gói nước vui. Ảnh: CA

Chuyên án thứ ba, ngày 7-9, Công an quận Tân Phú, PC04 phối hợp với C04 và các đơn vị, địa phương có liên quan bắt giữ nhóm đối tượng vận chuyển, tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy; thu giữ hơn 19kg ma túy tổng hợp các loại, 40 gói ma túy loại nước vui.

Số tang vật lớn trong chuyên án ma túy do Công an quận Tân Phú, PC04 phối hợp với C04 và các đơn vị triệt phá. Ảnh: CA

Gần đây nhất, ngày 17-9, Công an quận 8, PC04, C04 và các đơn vị, địa phương có liên quan đã khám phá chuyên án, triệt phá thành công đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy từ Campuchia về TP.HCM và nhiều địa phương khác để tiêu thụ. Riêng chuyên án này đã thu giữ 20kg Methamphetamine, 10kg Ketamin, 42 bánh heroin, bắt giữ 14 đối tượng.

Tang vật trong chuyên án ma túy do Công an quận 8 PC04, C04 cùng các đơn vị triệt phá. Ảnh: CA

Hiện Công an TP tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, truy bắt các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm, triệt để toàn bộ đường dây tội phạm theo đúng phương châm không đánh khúc giữa, bắt giữ toàn bộ đường dây, tổ chức tội phạm về ma túy, bắt giữ đối tượng chủ mưu, cầm đầu.

9 tháng, phá hơn 2.400 vụ liên quan ma túy

Thời gian qua, Công an TP.HCM đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy quyết liệt thực hiện đồng bộ các biện pháp công tác nghiệp vụ. Đồng thời, có nhiều giải pháp, đối sách, trong đó chú trọng việc kết hợp chặt chẽ, sáng tạo giữa biện pháp nghiệp vụ truyền thống với công nghệ hiện đại trong đấu tranh với tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy.

Trung tướng Nguyễn Văn Long - Thứ trưởng Bộ Công an có Thư khen gửi Công an TP.HCM. Ảnh: CA

Công an TP đã tăng cường vai trò "tư lệnh" của PC04, nâng cao tính chủ động của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy thuộc công an cấp huyện, xã…

Qua đó, nhiều đơn vị công an cấp huyện đã phát huy hiệu quả trong công tác, chủ động xác lập chuyên án để đấu tranh, triệt phá các đường dây, băng nhóm vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy hoạt động trải rộng trên địa bàn TP và các tỉnh, thành lân cận.

Công an khám nghiệm, kiểm tra số ma túy thu được. Ảnh: CA

Trong 9 tháng đầu năm 2024, công an TP đã phát hiện, khám phá 2.430 vụ/6.137 đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật về ma túy (so với cùng kỳ tăng 754 vụ - 44,99%), thu giữ hơn 980 kg ma túy các loại cùng nhiều súng, đạn và các công cụ phương tiện có liên quan; cơ quan CSĐT thuộc công an TP đã khởi tố 2.076 vụ/4.023 bị can.

Tính riêng trong quý III/2024, công an TP đã phát hiện, khám phá 817 vụ/2.045 đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật về ma túy (so với cùng kỳ tăng 232 vụ - 39,66%; tăng 720 đối tượng - 54,34%).

Hai khẩu súng bị thu giữ trong hai chuyên án ma túy. Ảnh: CA

Với thành tích xuất sắc đã đạt được, ngày 17-9, Trung tướng Nguyễn Văn Long - Thứ trưởng Bộ Công an có Thư khen gửi Công an TP.HCM.

Thứ trưởng thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an biểu dương thành tích của công an TP. Thứ trưởng Nguyễn Văn Long đánh giá những chiến công liên tiếp đã khẳng định sự quyết tâm, tinh thần trách nhiệm cao, sự đoàn kết, mưu trí, sáng tạo và sự sắc bén về nghiệp vụ của công an TP trong triển khai chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an về phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma túy trên tuyến Tây Nam.

Kết quả điều tra, khám phá các vụ án đã góp phần ngăn chặn nguồn cung ma túy từ nước ngoài vào trong nước, răn đe, phòng ngừa tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia, ổn định tình hình an ninh, trật tự, củng cố niềm tin của người dân đối với lực lượng công an.

Đồng thời, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long đề nghị Công an TP.HCM khẩn trương củng cố tài liệu, chứng cứ đề nghị truy tố các đối tượng theo quy định của pháp luật; tiếp tục phát huy kết quả đạt được, lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc hơn nữa trong công tác và chiến đấu.