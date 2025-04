Vụ bắn người rồi tự tử ở Vĩnh Long: Nghi phạm bắn người đã tử vong 29/04/2025 10:49

Liên quan đến vụ nổ súng bắn người rồi tự tử ở Vĩnh Long, ngày 29-4, người nhà xác nhận ông Nguyễn Vĩnh Phúc (42 tuổi, ngụ Vĩnh Long) đã tử vong.

Ông Phúc là người có hành vi dùng súng bắn ông NVBT (33 tuổi, ngụ tỉnh Trà Vinh) vào sáng 28-4 tại nhà ông T, sau đó ông Phúc bỏ ra ngoài đường và dùng súng tự tử.

Sau khi xảy ra vụ việc, cả 2 được đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Do bị thương nặng nên ông Phúc được chuyển lên TP.HCM điều trị nhưng đã không qua khỏi. Còn ông T được cấp cứu, các bác sĩ phẩu thuật lấy viên đạn ra khỏi đầu và đang được tiếp tục theo dõi điều trị tại bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ.

Như PLO đã thông tin, ông Phúc là cha của bé BT (sinh năm 2010).

Trước đó, ngày 4-9-2024 xảy ra vụ tai nạn giao thông tại huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long giữa xe tải và xe đạp điện làm bé BT tử vong. Người lái ô tô tải là ông NVBT.

Hơn 3 tháng sau khi vụ án xảy ra, Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự. Quyết định này bị VKS huyện Trà Ôn hủy và đến ngày 23-1-2025, Công an huyện Trà Ôn tiếp tục ra quyết định không khởi tố với lý do "không có sự việc phạm tội".

Sau đó ông Phúc tiếp tục khiếu nại quyết định không khởi tố của Công an Trà Ôn và ngày 14-3-2025, VKS tỉnh Vĩnh Long bác khiếu nại của ông Phúc.

Đến ngày 28-4 thì xảy ra sự việc ông Phúc đến nhà nổ súng vào tài xế xe tải NVBT rồi tự sát.