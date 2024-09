Cướp giật 2 iPhone ở Gò Vấp, bị bắt sau chưa đầy 5 giờ 28/09/2024 11:07

Ngày 28-9, Công an quận Gò Vấp, TP.HCM bắt Nguyễn Thành Đạt (ngụ Quận 12) để điều tra về hành vi cướp giật 2 iPhone.

1 lúc cướp giật 2 điện thoại iPhone

Trước đó, tối 23-9, chị NTTT (ngụ tỉnh Bình Dương) đang đứng trước quán trà sữa trên đường Lê Văn Thọ (Phường 9, quận Gò Vấp) thì bị một người lạ mặt chạy xe áp sát, cướp giật 2 iPhone điện thoại di động gồm iPhone 13 ProMax và iPhone 15 Plus.

Đội CSHS, Công an quận Gò Vấp nhanh chóng bắt Đạt chỉ sau chưa đầy 5 giờ tiếp nhận thông tin. Ảnh: CA

Trưa ngày hôm sau, chị T đến Công an phường 9 trình báo. Trước tính chất vụ việc, BCH Công an quận Gò Vấp trực tiếp là Đại tá Thái Thanh Xuân, Trưởng Công an quận và Trung tá Cù Huy Anh, Phó trưởng Công an quận giao Đội CSHS và các đơn vị liên quan nhanh chóng truy xét.

Sau khi cướp giật 2 iPhone, Đạt mang bán nhưng chỉ bán được một chiếc. Ảnh: CA

Trinh sát xác định, nghi phạm là người đàn ông chừng 40 tuổi, sử dụng phương tiện gây án là chiếc xe màu bạc. Sau khi cướp giật tài sản đã tẩu thoát về hướng quận 12.

Công an quận Gò Vấp đã trao đổi với Công an quận 12 để rà soát, sàng lọc hàng loạt đối tượng nghi vấn, trong đó có Đạt. Người này nổi tiếng về “thành tích ăn chơi, từng bị bắt vì tàng trữ trái phép chất ma túy.

Bị bắt sau chưa đầy 5 giờ

Thời gian gần đây, nguồn tin xác minh cho thấy, Đạt không có công ăn việc làm ổn định. Người đàn ông thường xuyên tá túc ở nhà trọ, khách sạn dọc các tuyến quốc lộ với hành tung đáng nghi.

Tối 23-9, trinh sát xác định Đạt rời khỏi nhà từ chiều và trở về lại nơi ở tại một khách sạn trên địa bàn phường Tân Thới Hiệp, quận 12 nên ập tới, đưa về trụ sở.

Công an quận Gò Vấp đã trao trả điện thoại lại cho nạn nhân. Ảnh: CA

Kiểm tra căn phòng, nơi Đạt lưu trú, cảnh sát tìm thấy chiếc iPhone 15 là tang vật trong vụ cướp giật.

Tại cơ quan điều tra, Đạt khai báo quanh co, “nhát gừng” và bất hợp tác. Tuy nhiên, với phương pháp đấu tranh sắc bén của các cán bộ điều tra và các chứng cứ không thể chối cãi, người này đã khai nhận hành vi.

Cụ thể, tối ngày 23-9, Đạt chạy xe 59S2-214.22 từ hướng Phạm Văn Chiêu ra đường Lê Văn Thọ, khi đi đến trước quán trà sữa trên đường Lê Văn Thọ (Phường 9, quận Gò Vấp) thì thấy trên bàn của chị T có đặt 2 chiếc điện thoại đắt tiền.

Người đàn ông áp sát, cướp giật. Phát hiện, chị T và người nhà đã cố gắng truy đuổi nhưng bất thành.

Đạt mang hai điện thoại đi bán tại một cửa hàng trên địa bàn Quận 10 nhưng do chiếc iPhone 15 bị khóa mật khẩu nên cửa hàng không mua.

Như vậy, chỉ sau chưa đầy 5 giờ tiếp nhận thông tin, Công an quận Gò Vấp đã nhanh chóng bắt được nghi phạm, thu hồi tang vật, trả cho bị hại.

Theo Công an quận Gò Vấp, tội phạm cướp, cướp giật tài sản đa số là các đối tượng hoạt động lưu động, từ nơi khác đến địa bàn để gây án.

Loại tội phạm này với phương thức hoạt động manh động, có tổ chức đã khiến cho lực lượng phá án gặp nhiều khó khăn.

Thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Ban giám đốc Công an TP.HCM và Ban chỉ huy Công an quận, Đội CSHS đã tăng cường công tác tuần tra, tấn công trấn áp mạnh số đối tượng này.

Trong 09 tháng đầu năm 2024, Công an quận Gò Vấp đã khám phá 24/24 vụ án cướp, cướp giật tài sản đạt tỷ lệ 100%.