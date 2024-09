Cướp giật iPhone 12 ProMax còn về khoe với vợ 27/09/2024 14:30

Ngày 27-9, Công an quận Bình Tân, TP.HCM đang mở rộng điều tra vụ cướp giật tài sản xảy ra trên địa bàn, do bị can Lê Văn Sơn (SN 1990, tạm trú phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân) thực hiện.

Liên quan đến vụ án, Cơ quan CSĐT đang củng cố hồ sơ để xử lý một số người về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Công an hiện tìm chủ sở hữu chiếc xe máy do Sơn sử dụng làm phương tiện phạm tội. Ảnh: CA

Theo điều tra, do cần tiền nên khoảng 14 giờ ngày 28-3-2024, Sơn chạy xe máy 60U7-8475 lưu thông trên đường 26/3, phường Bình Hưng Hòa hướng về đường Hương Lộ 3.

Khi đến trước nhà số 39 đường 26/3, phường Bình Hưng Hòa, Sơn phát hiện anh NVĐ (SN 1997, quê Bến Tre; tạm trú xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh) đang cầm iPhone 12 ProMax nên tính cướp giật.

Sơn chạy xe máy áp sát, cướp giật iPhone rồi tẩu thoát. Nạn nhân vừa tri hô "cướp, cướp"... vừa chạy bộ đuổi theo nhưng không kịp.

Về đến nhà trọ Sơn khoe với vợ mới cướp giật được và cả hai tìm cách mở khóa. Sơn mò bấm thử sáu số 0 thì điện thoại mở được.

Hai vợ chồng Sơn liên hệ, bán điện thoại cho Đoàn Chế Thanh Thư (SN 1999, ngụ phường Phú Thạnh, quận Tân Phú) với giá 6 triệu đồng.

Mặc dù biết điện thoại có thể do cướp giật hoặc do phạm tội khác mà có, song Thư vẫn quyết định mua vì ép được Sơn bán cho mình với giá rẻ...

Tiếp nhận thông tin, Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Bình Tân nhanh chóng xác định Sơn là thủ phạm nên bắt giữ.

Xác minh chiếc xe máy Sơn sử dụng đi gây án hiệu Yamaha Taurus màu đỏ - đen, biển số 60U7 - 8475; số máy 146478, số khung 146479, được biết người đứng tên chủ sở hữu là ông Lồ Cóng Dậu (SN 1983; quê Đồng Nai).

Tuy nhiên, hiện nay chưa xác định được ông Dậu đang ở đâu và cũng không rõ người được ông Dậu chuyển nhượng, bán, cho, tặng lại... là ai.

Để phục vụ công tác điều tra, Công an quận Bình Tân đề nghị ông Lồ Cóng Dậu, hoặc ai là chủ sở hữu hợp pháp của chiếc xe máy có đặc điểm trên, liên hệ Đội CSHS - Công an quận Bình Tân, TP.HCM (Địa chỉ 1114 Quốc Lộ 1, phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân), gặp điều tra viên Lê Trọng Hùng, ĐT: 0283.7560.136 để được giải quyết theo quy định pháp luật.