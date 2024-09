Mang xe đi cầm rồi đến công an Bình Chánh hoang báo bị cướp 26/09/2024 11:19

(PLO)- Nam thanh niên trên đường đi cầm xe máy thì đánh rơi điện thoại nên nhờ bạn chở tới Công an huyện Bình Chánh hoang báo bị cướp.

Ngày 26-9, Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM, hoàn tất hồ sơ xử lý với NDPA (20 tuổi, ngụ quận Tân Phú) về hành vi khai báo thông tin giả, không đúng sự thật đến cơ quan tổ chức có thẩm quyền.

Trước đó, A tới công an trình báo về việc lúc 22 giờ 40 ngày 16-9 khi đang chạy xe gắn máy hiệu Honda Wave màu xanh 67K2-8321 đến trước một công ty trên đường số 2, KCN Vĩnh Lộc (xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh) thì bị ba người đi trên hai xe gắn máy (không rõ biển số) áp sát.

Công an lập hồ sơ, xử lý với A vì hoang báo bị cướp. Ảnh: CA

Theo lời khai, A bị hai người chặn xe nơi vắng, cướp xe máy, điện thoại rồi tẩu thoát.

Tiếp nhận tin báo, Ban chỉ huy Công an huyện Bình Chánh đã chỉ đạo các lực lượng phối hợp khẩn trương điều tra truy xét. Do vụ việc xảy ra vào ban đêm, địa bàn rộng, lời khai của A không đầy đủ thông tin nên công tác điều tra gặp nhiều khó khăn.

Tuy nhiên, qua xác minh từng địa điểm, thu thập, sàng lọc các thông tin, công an nhận định không có vụ cướp nào xảy ra. Với các tài liệu, chứng cứ thu thập được, lập luận sắc bén cùng quá trình đấu tranh, khai thác của lực lượng lượng Công an huyện, A đã thừa nhận hành vi hoang báo bị cướp.

A thừa nhận do không có tiền trả nợ và không có tiền tiêu xài nên tối cùng ngày đã mang xe máy đi cầm ở một cửa hàng trên địa bàn huyện Hóc Môn. Trên đường đi về nhà thì đánh rơi điện thoại.

A sau đó nhờ bạn chở đến công an hoang báo bị cướp như trên.

Công an huyện Bình Chánh khuyến cáo người dân tuyệt đối không báo tin giả hoặc cung cấp thông tin sai sự thật đến cơ quan công an, làm ảnh hưởng đến an ninh, trật tự tại địa phương.

Mọi hành vi báo tin giả, sai sự thật đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.