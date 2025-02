An Giang: Triệt phá chuyên án mua bán hàng ngàn hoá đơn khống 15/02/2025 17:37

Ngày 15-2, Công an TP Long Xuyên tỉnh An Giang cho biết vừa triệt phá thành công chuyên án In, phát hành, mua bán trái phép hoá đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

Công an đã khởi tố bị can đối với 15 người trong đó bắt tạm giam đối với bị can Trương Hồng Sang (57 tuổi) về tội danh trên

Cơ quan điều tra xác định từ năm 2007 đến năm 2024, Trương Hồng Sang đã thành lập 23 công ty, doanh nghiệp tại các tỉnh An Giang, Đồng Tháp và TP. Cần Thơ nhắm mục tiêu mua bán hóa đơn.

Trong quá trình hoạt động, Sang móc kết nối với một số đối tượng liên quan để xuất hoá đơn khống cho hơn 360 cá nhân, công ty, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Các mặt hàng được ghi trước trên hóa đơn bao gồm cát, nhựa đường, xi măng, cừ tràm, gạch… Tổng số hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) ghi lên tới 4.539 tờ, với doanh thu hơn 269 tỉ đồng và số tiền thuế VAT ghi trên 24,8 tỉ.

Sang được xác định là chủ mưu cầm đầu trong việc mua bán hàng ngàn hoá đơn khống

Công an khám xét nơi ở của Sang thu nhiều tài liệu liên quan vụ án. Ảnh: CACC

Sang thu lợi bất chính hơn 8 tỉ đồng từ hoạt động mua bán hóa đơn. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều chỉnh, xử lý công việc theo quy định pháp luật.

Hiện, Cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng về hành vi Trốn thuế đối với các Công ty, Doanh nghiệp có hoạt động mua bán trái phép hoá đơn với Sang