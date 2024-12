An Giang: Bắt giám đốc mua hoá đơn khống trị giá 13 tỉ đồng 23/12/2024 10:41

Ngày 23-12, Công an TP Long Xuyên, tỉnh An Giang cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Điểm (47 tuổi); Đinh Lương Nghĩa (40n tuổi) và Nguyễn Vương Hoài (41 tuổi) cùng về tội in, phát hành, mua bán trái phép hoá đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 1 đến tháng 6-2024, Nguyễn Văn Điểm đã sử dụng pháp nhân Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Thương mại Dịch vụ DELTA (địa chỉ số 43A, đường Yết Kiêu, phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên) do Điểm đứng tên làm đại diện pháp luật, để cấu kết với Đinh Lương Nghĩa thực hiện hành vi xuất khống 34 hóa đơn.

Nguyễn Văn Điểm đã sử dụng pháp nhân Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Thương mại Dịch vụ DELTA xuất hoá đơn khống trị giá hơn 16 tỉ đồng (chưa tính GTGT). Ảnh: CACC

Tổng giá trị ghi khống trên các hóa đơn, chưa tính thuế giá trị gia tăng (GTGT), lên tới hơn 16,6 tỉ đồng. Những hóa đơn này được bán cho 3 công ty nhằm thu lợi bất chính.

Trong số các công ty mua hoá đơn khống, Công ty cổ phần Đầu tư Xuất nhập khẩu Đông Dương, do Nguyễn Vương Hoài làm giám đốc công ty, đã thỏa thuận mua 16 hoá đơn khống với tổng giá trị hơn 13 tỉ đồng (chưa bao gồm thuế GTGT). Hoài đã trả cho Nghĩa hơn 718 triệu đồng để mua số hóa đơn này.

Nguyễn Vương Hoài với vài trò giám đốc công ty, đã thỏa thuận mua 16 hoá đơn khống của Điểm

Bị can Nghĩa là đồng phạm của Điểm trong việc xuất khống các hoá đơn

Trong quá trình điều tra, Hoài đã tự nguyện giao nộp 200 triệu đồng nhằm khắc phục một phần thiệt hại gây ra cho ngân sách nhà nước.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Long Xuyên đang tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò của từng đối tượng và mở rộng vụ án để xử lý theo quy định pháp luật.