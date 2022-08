Bắt quả tang 2 thanh niên giả danh cảnh sát hình sự

Ngày 4-8, tin từ Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, Công an TP Cao Lãnh vừa làm việc với Nguyễn Lê Học Thi (20 tuổi) và Nguyễn Triệu Nghĩa (27 tuổi) giả danh cảnh sát hình sự.

Trước đó, tối 3-8, Công an phường 1, TP Cao Lãnh nhận được tin báo của người dân về việc có 2 người nghi giả danh cảnh sát hình sự đi kiểm tra hành chính các phương tiện giao thông tại khu vực công viên.

Ngay lập tức công an đã đến và mời Thi, Nghĩa về trụ sở làm việc. Công an đã thu giữ 2 thẻ giấy màu có in chữ “giấy chứng minh công an nhân dân”; hình ảnh Thi mặc trang phục công an nhân dân cấp hàm đại úy cùng nhiều vật dụng có liên quan.

Bước đầu, Thi khai các giấy chứng minh công an nhân dân do Thi tải trên mạng về in màu, đem sử dụng nhằm lấy oai. Kiểm tra nhà của Thi ở huyện Tháp Mười, công an đã thu giữ được bộ quân phục công an nhân dân cấp hàm đại úy.

Công an đã lập biên bản vi phạm đối với Thi và Nghĩa để xử lý theo quy định.