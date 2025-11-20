Người đàn ông bị nghi điện giật rơi từ tầng 1 xuống đất khi thi công biển quảng cáo 20/11/2025 20:52

(PLO)- Công an phường Trung Mỹ Tây đang làm rõ vụ người đàn ông nghi bị điện giật rơi từ tầng 1 xuống đất khi lắp đặt biển quảng cáo trên đường Nguyễn Ảnh Thủ.

Đến 18 giờ ngày 20-11, Công an phường Trung Mỹ Tây, TP.HCM phối hợp các đơn vị liên quan tiếp tục lấy lời khai, làm rõ vụ người đàn ông nghi bị điện giật, rơi xuống đất, trọng thương trong lúc làm việc tại căn nhà trên đường Nguyễn Ảnh Thủ.

Nạn nhân là anh NQN (35 tuổi, quê Cà Mau).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ cùng ngày, người dân nghe tiếng nổ lớn rồi phát hiện anh N nằm bất động trên vỉa hè, trước căn nhà đang thi công.

Nạn nhân bị bỏng da, quần áo cháy xém, được cho là bị điện giật do phóng điện. Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt, sơ cứu và đưa người này đến Bệnh viện 175 cấp cứu.

Anh N đang thi công thì nghi bị phóng điện, rơi xuống đất. Ảnh: HT

Người dân cho biết thời điểm xảy ra vụ việc, bên trong căn nhà có một nhóm thợ đang lắp đặt biển quảng cáo. Anh N đứng làm việc trên tầng một, vị trí gần bình biến áp và đường dây trung thế 22 kv.

Một người cùng thi công là anh NXH (35 tuổi) kể rằng nghe tiếng nổ rồi thấy anh N rơi từ trên cao xuống, trên người có nhiều vết bỏng, quần áo cháy xém.

Anh N được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Ảnh: HT

Điện lực sau đó đến kiểm tra hệ thống điện khu vực để đảm bảo an toàn. Hiện trường cũng được lực lượng chức năng phong tỏa.

Công an phường Trung Mỹ Tây hiện đang làm rõ nguyên nhân vụ việc.