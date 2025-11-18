Đánh nhau vì mâu thuẫn khi chờ mua hột vịt lộn 18/11/2025 21:15

(PLO)- Công an xác định vụ đánh nhau trên đường Quang Trung, phường Thông Tây Hội, TP.HCM xuất phát từ mâu thuẫn khi người tới trước mua hột vịt lộn lại được phục vụ sau.

Ngày 18-11, Công an phường Thông Tây Hội, TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Tạ Quang Pháp (26 tuổi), Nguyễn Thị Thu Hà (29 tuổi, cùng ở phường Thông Tây Hội; vợ Pháp) và Nguyễn Thị Lệ (54 tuổi), Lê Duy Thông (21 tuổi, cùng ở phường Bình Lợi Trung) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Theo điều tra, khoảng 23 giờ ngày 11-11, vợ chồng anh Pháp bán hột vịt lộn trên đường Quang Trung (phường Thông Tây Hội, quận Gò Vấp cũ) thì bà Lệ và Thông tới mua hột vịt lộn nướng.

Nhóm người đánh nhau trên đường Quang Trung khiến khu vực náo loạn. Ảnh cắt từ clip

Lúc này, vợ chồng anh Pháp ưu tiên bán cho một khách đứng chờ ngoài đường nhưng vừa đến sau. Cho rằng mình tới trước nhưng được phục vụ sau, bà Lệ phản ứng gay gắt, dẫn đến hai bên lời qua tiếng lại. Tức giận, bà Lệ và Thông rời đi nhưng sau đó quay lại tiếp tục cự cãi, rồi lao vào đánh nhau với anh Pháp.

Hai bên cự cãi, xô xát qua lại và được người dân dùng điện thoại quay phim. Clip sau đó lan truyền trên mạng xã hội.

Công an phường Thông Tây Hội sau đó xác minh, làm rõ để xử lý người liên quan về hành vi gây rối trật tự công cộng.