Khởi tố 2 thuyền trưởng chở 14 thuyền viên đi đánh cá ở vùng biển nước ngoài 03/11/2025 09:05

(PLO)- Hai thuyền trưởng ở TP.HCM điều tàu cá chở 14 ngư dân ra vùng biển nước ngoài đánh bắt trái phép đã bị cơ quan công an khởi tố để điều tra hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép.

Ngày 3-11, Công an TP.HCM cho biết Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Lê Văn Hỡi (49 tuổi, ngụ xã Long Hải, TP.HCM), chủ hai tàu cá BV-93169-TS và BV-93269-TS; đồng thời khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Văn Âu (43 tuổi, em ruột Hỡi) về tội tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép. Các quyết định này được Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM phê chuẩn.

Trước đó, ngày 28-10, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM tiếp nhận vụ án tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép do Bộ đội Biên phòng - Bộ Tư lệnh TP.HCM khởi tố theo thẩm quyền.

Âu và Hỡi tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA

Kết quả điều tra xác định, ngày 3-4, Hỡi điều hành đưa hai tàu cá BV-93269-TS (do Hỡi làm thuyền trưởng) và BV-93169-TS (do Âu làm thuyền trưởng) chở 12 ngư dân xuất bến tại cảng Tân Phước (xã Long Hải, TP.HCM) đi đánh bắt.

Hai người này bị khởi tố về tội Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép. Ảnh: CA

Đến ngày 7-4, hai tàu cập cảng Thọ Quang (TP Đà Nẵng), tại đây Hỡi đã tắt thiết bị giám sát hành trình. Hai ngày sau, Hỡi không làm thủ tục xuất bến mà điều động cả hai tàu cùng 14 thuyền viên rời cảng, đi sang vùng biển nước ngoài để khai thác hải sản trái phép.

Để tránh bị phát hiện, Hỡi ngắt điện hệ thống giám sát hành trình và thiết bị định dạng AIS. Đến ngày 12-5, khi đang đánh bắt tại vùng biển nước ngoài, tàu BV-93269-TS do Hỡi làm thuyền trưởng cùng 11 thuyền viên bị lực lượng chức năng nước sở tại bắt giữ; riêng tàu BV-93169-TS cùng ba thuyền viên chạy thoát về Việt Nam.

Sau khi bị xử lý, Hỡi cùng 11 thuyền viên được phía nước ngoài phóng thích, bàn giao cho cơ quan chức năng Việt Nam. Hai tàu cá sau đó cập cảng Cát Lở (phường Phước Thắng, TP.HCM) ngày 5-7.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an và UBND TP.HCM về xử lý nghiêm hành vi khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo, không theo quy định (IUU), Cơ quan An ninh điều tra đã khẩn trương hoàn tất kết luận điều tra chỉ sau năm ngày tiếp nhận hồ sơ, chuyển Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM đề nghị truy tố hai bị can.

Trước đó, Công an TP.HCM đã khởi tố năm vụ án, sáu bị can liên quan đến hành vi khai thác hải sản trái phép; tất cả các vụ án đều đã được kết thúc điều tra, nhiều vụ đã được Tòa án xét xử lưu động.

Việc xử lý hình sự các vụ việc liên quan đến IUU được đánh giá có tác dụng răn đe, phòng ngừa, giúp giảm đáng kể tình trạng ngư dân vi phạm quy định khi khai thác thủy sản.

Cơ quan công an khuyến cáo ngư dân tuyệt đối tuân thủ quy định, không tham gia hoạt động khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài, góp phần cùng cả nước nỗ lực gỡ “thẻ vàng” của Liên minh châu Âu đối với ngành thủy sản Việt Nam.