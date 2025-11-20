Nhóm người vây đánh hội đồng đôi nam nữ chỉ rút đi khi người dân hô 'có công an tới'

Ngày 20-11, Công an xã Vĩnh Lộc, TP.HCM đang xác minh làm rõ vụ việc nhóm người chặn đường, vây đánh đôi nam nữ tại giao lộ Quách Điêu - Liên ấp 6-2 rạng sáng cùng ngày.
Sự việc xảy ra khoảng 2 giờ tại giao lộ Quách Điêu - Liên ấp 6-2 và được người dân quay clip, chia sẻ trên mạng xã hội.
Các clip lan truyền trên mạng thể hiện nhóm người giằng co giữa đường. Ngay sau đó, một người lái xe máy lao tới tông trúng nam thanh niên và va chạm luôn chiếc xe máy đối diện. Khi nạn nhân ngã xuống, nhóm người lập tức xông vào đấm, đá liên tiếp.
Nhân chứng cho biết thời điểm trên đường vắng, nhóm người rất đông, gồm cả nam và nữ chạy xe máy thành nhiều tốp. Một số đứng ngoài, số khác lao vào đánh nam thanh niên và người phụ nữ đi cùng.
“Người bị đánh chảy máu. Nghe ai đó hô "có công an tới" nhóm này mới rút đi”, người dân nói.
Bước đầu, vụ việc được cho là xuất phát từ mâu thuẫn khi lưu thông trên đường. Đôi nam nữ bị nhóm người đuổi theo rồi xảy ra việc xô xát như trong clip.
Công an xã Vĩnh Lộc cho biết đang xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định.