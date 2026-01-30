Hai kẻ trộm đang phá két sắt trong tiệm vàng thì bị công an bắt giữ 30/01/2026 20:36

(PLO)- Hai kẻ trộm đột nhập vào tiệm vàng, dùng đèn khò chuyên dụng để phá két sắt lấy tài sản thì bị công an bắt quả tang.

Công an phường Trảng Dài (Đồng Nai) vừa bắt giữ Nguyễn Tuấn Vũ (33 tuổi) và Đoàn Nam Dương (19 tuổi) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Hai nghi can Nguyễn Tuấn Vũ và Đoàn Nam Dương. Ảnh: Công an.

Theo thông tin ban đầu, vào rạng sáng ngày 29-1, Vũ và Dương đã đột nhập vào tiệm vàng Ngọc Hiếu Nghĩa (phường Trảng Dài). Khi vào trong tiệm, Vũ và Dương dùng bộ đèn khò chuyên dụng để phá két sắt.

Khi hai kẻ trộm đang cắt két sắt thì bị chủ nhà phát hiện và báo tin cho tổ tuần tra Công an phường Trảng Dài đang làm nhiệm vụ trên đường ĐT768 đến bắt quả tang.