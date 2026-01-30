6 người bị bắt từ vụ hỗn chiến trong tiệc sinh nhật hơn 7 năm trước 30/01/2026 17:06

(PLO)- Từ bữa tiệc sinh nhật hỗn loạn hơn bảy năm trước, sáu người vừa bị Công an TP Đà Nẵng bắt tạm giam để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Ngày 30-1, Công an TP Đà Nẵng cho hay Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) vừa thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với sáu người để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Sáu người gồm: Trần Công Vương (41 tuổi, ngụ phường Hội An Đông, TP Đà Nẵng); Trần Trung Tiến (42 tuổi), Nguyễn Bảo Ninh (41 tuổi, cùng ngụ phường Hội An, TP Đà Nẵng); Phạm Tấn Phú (32 tuổi), Phạm Tấn Lâm (44 tuổi) và Châu Bảo Khánh (33 tuổi, cùng ngụ xã Cư Pui, tỉnh Đắk Lắk).

Sáu bị can bị bắt tạm giam. Ảnh: CA

Kết quả điều tra xác định tối 24-12-2018, Phú cùng nhóm bạn tổ chức tiệc sinh nhật tại quán Nhị Trương (95 Trần Quang Khải, phường Cẩm Châu, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam cũ), nay là phường Hội An Đông, TP Đà Nẵng.

Trong lúc ăn nhậu, nhóm của Phú, Lâm và Khánh xảy ra mâu thuẫn với nhóm của Vương, Ninh, Tiến và Lê Tấn Doãn ngồi bàn bên cạnh. Hai nhóm sử dụng ly, chén, ghế, vỏ chai bia ném và đánh nhau làm hư hỏng nhiều tài sản của quán, gây mất an ninh trật tự nghiêm trọng.

Đáng chú ý, trong lúc hỗn loạn, anh ĐVT (42 tuổi, ngụ phường Hội An Đông) là khách đang ngồi ăn nhậu cùng bạn bè bị ném trúng vào mắt phải, gây thương tích với tỉ lệ tổn hại sức khỏe lên đến 56%.

Quá trình điều tra xác định có dấu hiệu tội phạm, ngày 2-4-2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hội An cũ đã ra quyết định khởi tố vụ án. Tuy nhiên, do chưa xác định được bị can nên vụ án bị tạm đình chỉ điều tra vào ngày 2-8-2019.

Đến ngày 4-11-2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng ra quyết định phục hồi điều tra vụ án để tiếp tục làm rõ.

Ngày 19-1-2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra ra quyết định bổ sung khởi tố vụ án. Ngày 20-1-2026, công an khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn, bắt tạm giam đối với những người liên quan. Các quyết định trên đã được VKSND khu vực 10, TP Đà Nẵng phê chuẩn ngày 21-1-2026.

Riêng bị can Lê Tấn Doãn hiện không có mặt tại địa phương. Qua xác minh của Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP Đà Nẵng, Doãn đã xuất cảnh ngày 21-2-2024 qua cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài và chưa có thông tin nhập cảnh trở lại.

Phòng CSHS đang tiếp tục xác minh, truy bắt để xử lý theo quy định pháp luật.