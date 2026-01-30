Công an Đắk Lắk triệt phá đường dây cá độ bóng đá quy mô lớn 30/01/2026 14:54

(PLO)- Công an tỉnh Đắk Lắk vừa triệt phá đường dây cá độ bóng đá với tổng số tiền giao dịch gần 25 tỉ đồng.

Ngày 30-1, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết đơn vị vừa phối hợp triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá có tổng số tiền giao dịch gần 25 tỉ đồng.

Các nghi phạm tại công an. Ảnh: S.Đ

Liên quan vụ việc, công an tạm giữ năm nghi phạm gồm: Huỳnh Dương Khải (32 tuổi), Nguyễn Văn Sỹ (32 tuổi), Lê Lâm Huy (38 tuổi), Lương Trọng Hiếu (39 tuổi) và Trần Công Thiện (38 tuổi) cùng ngụ phường Tuy Hoà, tỉnh Đắk Lắk.

Theo thông tin ban đầu, sau một thời gian theo dõi, thu thập chứng cứ, ngày 26-1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk triệu tập năm nghi phạm nói trên để làm việc, phục vụ điều tra.

Tại công an, bước đầu Huỳnh Dương Khải khai vào tháng 12-2025 đã nhận ba tài khoản đăng nhập trên một website cá độ bóng đá.

Sau đó, Khải chia tài khoản tổng thành nhiều tài khoản khác nhau để trực tiếp cá cược. Đồng thời, Khải giao cho Sỹ, Huy, Hiếu và Thiện cùng các con bạc khác tham gia cá cược bóng đá.

Từ tháng 12-2025 đến nay, các con bạc trong đường dây này đã tham gia cá cược bóng đá với số tiền giao dịch lên đến gần 25 tỉ đồng.