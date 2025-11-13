Lâm Đồng: Phát hiện quả bom gỉ hơn 80kg ở núi Tân Lai 13/11/2025 09:49

(PLO)- Theo UBND xã Tuy Phong, tỉnh Lâm Đồng vật thể nghi là bom đã rỉ sét nặng dài 90cm, nặng 80-90kg.

Ngày 13-11, đại diện UBND xã Tuy Phong, tỉnh Lâm Đồng xác nhận vừa phát hiện vật thể nghi là bom ở chân núi Tân Lai, nơi có các hồ chứa nước bị vỡ gây nhiều thiệt hại về người, tài sản và cây trồng, đêm 1-11.

Khoanh vùng nơi phát hiện quả bom gỉ.

Theo đó, quả bom gỉ nằm ngay bãi đá suối Tân Lai ở thôn 2, xã Tuy Phong.

Theo cơ quan chức năng, kết quả khảo sát vật thể nghi là quả bom còn sót lại sau chiến tranh chưa xác định được chủng loại, số hiệu, ký hiệu.

Lực lượng quân sự đang tiến hành thu hồi quả bom gỉ

Tình trạng vật thể trên bị rỉ sét nặng. Kích thước vật thể dài 90cm, đường kính 30cm, phần đuôi bị vỡ kích thước 15x20cm. Trọng lượng vật thể này nặng khoảng 80 – 90kg.

Hiện lực lượng quân sự đang tiến hành thu hồi quả bom gỉ này.