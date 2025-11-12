Tòa tuyên án vụ trộm kim cương, đồng hồ Rolex của “thần bài” gốc Việt 12/11/2025 17:43

(PLO)- Đinh Hoàng Kim Vũ lãnh 13 năm tù vì trộm cắp kim cương, đồng hồ Rolex... của “thần bài” gốc Việt cũng chính là cậu ruột của bị cáo.

Chiều 12-11, TAND Khu vực 10 - Lâm Đồng xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Đinh Hoàng Kim Vũ (42 tuổi) 13 năm tù về tội trộm cắp tài sản.

Đây là vụ án từng gây xôn xao dư luận khi Vũ trộm cắp kim cương, đồng hồ Rolex của Nguyễn Văn Mến (Men Nguyen), là “thần bài” gốc Việt nổi tiếng thế giới ở Mỹ và Vũ lại là người gọi ông Mến là cậu ruột.

Bị cáo Đinh Hoàng Kim Vũ.

Theo cáo trạng, Đinh Hoàng Kim Vũ là cháu ruột của ông Nguyễn Văn Mến. Ông Mến cho Vũ ở nhờ trong căn nhà trên đường Trần Hưng Đạo, phường Tiến Thành, tỉnh Lâm Đồng để trông coi nhà trong thời gian ông Mến sang Mỹ.

Do thường xuyên được nhờ dọn dẹp phòng ngủ, Vũ biết trong phòng có két sắt chứa nhiều tài sản giá trị, cùng vị trí nơi ông Mến cất chìa khóa.

Tháng 5-2024, thần bài Poker rời Việt Nam sang Mỹ là để tham dự Giải Poker Vô địch thế giới lần thứ 55, World Series of Poker (WSOP), được tổ chức từ ngày 28-5 đến ngày 17-7-2024 tại Las Vegas, Nevada. Do đó, Vũ nảy sinh ý định trộm cắp.

"Thần bài" Nguyễn Mến.

Đầu tháng 6-2024, Vũ đặt mua dụng cụ mở khóa trên mạng, rồi lén đột nhập vào phòng ngủ của ông Mến. Sau khi vô hiệu hóa camera giám sát, Vũ dùng chìa khóa mở két, lấy đi nhiều tài sản gồm 4 đồng hồ Rolex, vàng, nhẫn kim cương, ngoại tệ và tiền mặt, tổng giá trị được định giá hơn 812 triệu đồng.

Sau đó, Vũ mang một số tài sản đến các tiệm vàng bán được hàng trăm triệu đồng. Phần lớn số tiền này bị cáo dùng để chơi game, mua điện thoại và tiêu xài cá nhân.

Tháng 8-2024, thần bài Poker thế giới quay về Việt Nam mới phát hiện mất trộm tài sản và báo công an. Chỉ sau gần 24h, Công an đã bắt được thủ phạm mở két sắt trộm vàng, kim cương của "thần bài Poker" thế giới và thu được một số tài sản còn lại gồm 7 hình tượng Phật, 2 nanh động vật và đồng hồ Rolex chưa bán được.

Đinh Hoàng Kim Vũ thời điểm bị bắt.

Kết quả định giá cho thấy, các vật chứng thu hồi được có tổng giá trị hơn 800 triệu đồng, gồm tiền mặt, vàng, trang sức và ngoại tệ.

Số tài sản bị cáo chưa bán được.

Cơ quan điều tra đã hoàn trả một phần tài sản cho ông Mến. Đáng chú ý, bị hại là ông Nguyễn Văn Mến không yêu cầu bồi thường và có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho cháu mình.