Lâm Đồng: Kết thúc theo dõi vụ án nhận hối lộ tại Gia Nghĩa, Đắk Nông cũ 12/11/2025 16:14

(PLO)- Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh Lâm Đồng vừa kết thúc theo dõi 2/39 vụ trong đó có vụ án nhận hối lộ tại Gia Nghĩa.

Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh Lâm Đồng vừa công bố thông tin đáng chú ý khi kết thúc theo dõi, chỉ đạo đối với hai vụ án trong tổng số 39 vụ án, vụ việc thuộc diện theo dõi.

Trụ sở Văn phòng Đăng ký đất đai Gia Nghĩa.

Trong số đó có vụ án đưa hối lộ và nhận hối lộ từng gây xôn xao dư luận tại Văn phòng Đăng ký đất đai và Phòng Tài nguyên và Môi trường Gia Nghĩa (tỉnh Đắk Nông cũ).

Mặc dù số tiền đưa hối lộ, nhận hối lộ không lớn nhưng vụ án đã phơi bày chuỗi các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực đất đai, một lĩnh vực vốn nhạy cảm và dễ phát sinh tiêu cực.

Cụ thể, ngày 20-10-2022, Cơ quan CSĐT đã khởi tố và bắt tạm giam ông Bùi Văn Đăng (Phó Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai TP Gia Nghĩa) và ông Nguyễn Văn Hòa (cán bộ Phòng TN&MT TP Gia Nghĩa) về tội nhận hối lộ.

Kết quả điều tra, xác định lợi dụng thẩm quyền giải quyết, ký các thủ tục đất đai, ông Đăng đã nhận của một người đàn ông tên N số tiền 70 triệu đồng để giải quyết nhanh hồ sơ. Đáng chú ý, bà Đỗ Thị Thúy (48 tuổi, kinh doanh bất động sản) cũng đã đưa cho ông Đăng số tiền 120 triệu đồng để nhờ giải quyết nhanh bốn hồ sơ đất đai.

Tổng cộng, số tiền hối lộ được đưa và nhận trong vụ án này lên đến hàng trăm triệu đồng, cho thấy sự lỏng lẻo trong quy trình, tạo kẽ hở cho hành vi vi phạm.

Vụ án cũng làm lộ diện các đối tượng đóng vai trò môi giới, lợi dụng mối quan hệ để trục lợi, trong đó bị can Trương Văn Cành (50 tuổi, tài xế lái xe của Đội quản lý trật tự cảnh quan đô thị TP Gia Nghĩa) bị khởi tố bổ sung tội đưa hối lộ, sau khi đã bị bắt tạm giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trương Văn Cành đã chủ động tiếp cận người dân, tự nhận có "mối quan hệ" với công chức để nhận 70 triệu đồng làm Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Thế nhưng, thửa đất này theo quy hoạch là đất rừng nên không thể được cấp giấy, cho thấy hành vi lừa đảo trắng trợn.

Tiếp đó, Cành còn thực hiện hành vi đưa hối lộ 13 triệu đồng cho cán bộ Nguyễn Văn Hòa để nhờ giúp làm nhanh hai hồ sơ cấp giấy chứng nhận đất đai.

Hành vi đưa hối lộ của cả Trương Văn Cành và Đỗ Thị Thúy, cùng với hành vi nhận hối lộ của các cán bộ Bùi Văn Đăng và Nguyễn Văn Hòa, đã lộ ra đường dây chạy chọt hồ sơ đất đai, nơi sự liêm chính của công chức bị đánh đổi bằng tiền bạc.

Theo Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh Lâm Đồng 39 vụ án, vụ việc nói trên được chuyển giao sau khi sáp nhập ba tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận và Đắk Nông và Ban Chỉ đạo đang tiếp tục theo dõi, chỉ đạo 37 vụ án, vụ việc còn lại.