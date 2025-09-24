Đi bắt cá ở suối, người phụ nữ ở Quảng Trị bất ngờ thấy quả bom 'khủng' 24/09/2025 11:25

(PLO)- Trong lúc đi bắt cá ở suối trên địa bàn xã Dân Hóa (Quảng Trị), chị Hồ Khuôn bất ngờ phát hiện một quả bom lớn.

Ngày 24-9, tổ chức nhân đạo quốc tế chuyên khắc phục hậu quả bom mìn (MAG) cho biết vừa xử lý thành công một quả bom nặng gần 250kg được người dân phát hiện tại tỉnh Quảng Trị.

Đội cơ động của MAG xử lý an toàn quả bom và đưa về nơi hủy nổ tập trung. Ảnh: CTV

Cụ thể, trong lúc đi bắt cá ở suối trên địa bàn xã Dân Hóa, tỉnh Quảng Trị, chị Hồ Khuôn (người dân địa phương) bất ngờ phát hiện một quả bom lớn nằm cách Quốc lộ 12A khoảng 20m nên đã trình báo với chính quyền địa phương.

Nhận được tin báo, Đội cơ động của MAG đã có mặt và xác định đây là bom MK82, nặng 241kg với bán kính sát thương lên đến 1.500m.

Chỉ trong vòng một giờ, quả bom sau đó đã được xử lý an toàn và vận chuyển đến bãi hủy nổ.

Ông Đinh Lương, Chỉ huy trưởng Quân sự xã Dân Hóa, thông tin thời gian qua có nhiều quả bom chưa nổ được phát hiện trên địa bàn xã, riêng MAG đã xử lý thành công khoảng 10 quả bom lớn loại này.