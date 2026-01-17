CSGT TP.HCM kiểm tra, xử lý vi phạm vận tải hành khách trên Quốc lộ 13 17/01/2026 18:49

(PLO)– Đội CSGT Bình Triệu ra quân tổng tuần tra, kiểm soát trên Quốc lộ 13, TP.HCM, tập trung xử lý các vi phạm trong hoạt động kinh doanh vận tải hành khách.

Ngày 17-1, Đội CSGT Bình Triệu, Phòng CSGT (PC08), Công an TP.HCM tổ chức ra quân tổng tuần tra, kiểm soát, xử lý các vi phạm trong hoạt động kinh doanh vận tải hành khách trên địa bàn phụ trách. Hoạt động được triển khai đồng loạt, tập trung vào các tuyến cửa ngõ, khu vực có lưu lượng phương tiện lớn, trong đó Quốc lộ 13 là tuyến trọng điểm.

Tổ công tác Đội CSGT Bình Triệu kiểm tra xe khách lưu thông trên Quốc lộ 13, tập trung xử lý các hành vi đón, trả khách không đúng nơi quy định trong đợt cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Ảnh: PHẠM HẢI

Xử lý nhiều xe khách vi phạm

Chiều cùng ngày, Đội CSGT Bình Triệu chia thành nhiều tổ công tác tổ chức tuần tra, kiểm soát trên tuyến Quốc lộ 13 (TP.HCM), tập trung phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm nhằm kịp thời chấn chỉnh, lập lại trật tự an toàn giao thông.

Khoảng 13 giờ 30 phút, tổ công tác làm nhiệm vụ trên Quốc lộ 13, đoạn qua phường Chánh Hiệp, TP.HCM phát hiện xe khách mang biển số 50H-099… do tài xế NQK (42 tuổi, ngụ TP.HCM) điều khiển có dấu hiệu vi phạm nên tiến hành kiểm tra. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định tài xế vi phạm lỗi dừng xe không sát theo lề đường phía bên phải theo chiều đi.

Tài xế NQK (42 tuổi, ngụ TP.HCM) bị CSGT thổi phạt. Ảnh: PHẠM HẢI

Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế trên. Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, với lỗi vi phạm này, người điều khiển phương tiện bị phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng.

Cùng thời điểm, tổ công tác tiếp tục phát hiện tài xế NVD (44 tuổi, quê Bình Định) điều khiển xe khách biển số 50H-391… có hành vi đón, trả khách không đúng nơi quy định. Lực lượng chức năng yêu cầu tài xế xuất trình các giấy tờ liên quan, đồng thời lập biên bản vi phạm hành chính đối với hành vi trên.

NVD (44 tuổi, quê Bình Định) đón, trả khách không đúng nơi quy định bị CSGT thổi phạt. Ảnh: PHẠM HẢI

Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, hành vi đón, trả khách không đúng nơi quy định bị phạt tiền từ 1 - 2 triệu đồng, đồng thời bị trừ 2 điểm trên giấy phép lái xe.

Cùng ngày, các tổ công tác khác thuộc Đội CSGT Bình Triệu cũng phát hiện, xử lý nhiều trường hợp vi phạm như dừng, đỗ xe sai quy định, vi phạm điều kiện kinh doanh vận tải hành khách… Tất cả các trường hợp vi phạm đều được xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.

Kiên quyết ngăn chặn “xe dù, bến cóc”

Theo Phòng CSGT (PC08), hoạt động tuần tra, kiểm soát được triển khai nhằm siết chặt công tác quản lý hoạt động kinh doanh vận tải hành khách, hàng hóa trong thời điểm cận kề Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Càng gần Tết, lưu lượng phương tiện ra vào TP.HCM, đặc biệt tại các tuyến cửa ngõ, ngày càng gia tăng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông nếu không được kiểm soát chặt chẽ.

Một trường hợp khác bị CSGT dừng xe kiểm tra. Ảnh: PHẠM HẢI

Trước tình hình này, lực lượng CSGT TP.HCM đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ, tăng cường kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động vận tải hành khách.

Việc xử lý được thực hiện quyết liệt, công khai, đúng quy trình, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, nhằm ngăn chặn từ gốc tình trạng “xe dù, bến cóc”, bảo đảm trật tự an toàn giao thông và quyền lợi chính đáng của người dân.

Theo thống kê của Phòng PC08, chỉ trong 3 tháng cuối năm 2025, lực lượng CSGT TP.HCM đã lập biên bản xử lý gần 2.200 trường hợp vi phạm liên quan đến hoạt động kinh doanh vận tải hành khách; trong đó có 11 trường hợp bị tước giấy phép lái xe và nhiều trường hợp bị trừ điểm giấy phép lái xe.

Hoạt động tuần tra, kiểm soát của CSGT TP.HCM được tăng cường trên các tuyến cửa ngõ, kiên quyết ngăn chặn tình trạng “xe dù, bến cóc” dịp cận Tết Nguyên đán. Ảnh: PHẠM HẢI

Thời gian tới, Phòng PC08 cho biết sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát tại các điểm “nóng”, các tuyến cửa ngõ ra vào thành phố, kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm, góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phục vụ nhu cầu đi lại an toàn của người dân trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới.