Điều kiện nào để được nâng hạng giấy phép lái xe ? 14/11/2025 10:59

Thông tư 35/2024 của Bộ GTVT (nay là Bộ Xây dựng) quy định cụ thể các điều kiện đối với người học có nhu cầu nâng hạng giấy phép lái xe (GPLX).

Theo đó, người học nâng hạng phải có GPLX còn hiệu lực và đáp ứng thời gian lái xe an toàn theo từng hạng.

Cụ thể, các trường hợp nâng hạng B lên C1, B lên C, B lên D1, B lên BE, C1 lên C, C1 lên D1, C1 lên D2, C1 lên C1E, C lên D1, C lên D2, D1 lên D2, D1 lên D, D1 lên D1E, D2 lên D, D2 lên D2E, D lên DE phải có thời gian lái xe an toàn từ 2 năm trở lên. Trường hợp nâng hạng B lên D2, C lên CE, C lên D phải có thời gian lái xe an toàn từ 3 năm trở lên.

Đối với việc nâng lên các hạng D1, D2, D, người học còn phải thêm điều kiện là có trình độ từ trung học cơ sở trở lên.

Học viên muốn nâng hàng bằng lái phải đảm bảo có thời gian lái xe an toàn. Ảnh: N.NHI

Thông tư cũng quy định người có GPLX hạng B số tự động được đăng ký học để cấp mới hạng B số cơ khí (số sàn). Người có GPLX hạng B được đăng ký học để cấp mới GPLX hạng C1 và phải học đầy đủ chương trình đào tạo theo quy định. Khi đạt kết quả sát hạch, cơ quan sát hạch sẽ đề nghị đơn vị cấp GPLX cắt góc GPLX cũ và đề nghị Cục Đường bộ Việt Nam xóa số quản lý.

Ngoài ra, người có nhu cầu cấp GPLX hạng A1, A và B1 có thể lựa chọn tự học lý thuyết hoặc học tập trung tại cơ sở đào tạo, nhưng phần thực hành bắt buộc phải học tại cơ sở đào tạo lái xe.

Với các hạng B, C1, C, D1, D2, D, BE, C1E, CE, D1E, D2E và DE, học viên được lựa chọn học tập trung hoặc học từ xa, tự học có hướng dẫn. Tuy nhiên, phần thực hành phải được học tập trung tại cơ sở đào tạo.

Để được cấp GPLX, học viên phải tham gia sát hạch lý thuyết và thực hành. Phần thi lý thuyết gồm các nội dung về quy định pháp luật giao thông đường bộ, kỹ thuật lái xe, cấu tạo và sửa chữa thông thường (đối với GPLX hạng B1 và GPLX ô tô từ hạng B trở lên).

Ngoài ra, học viên cần trải qua các câu hỏi về đạo đức người lái xe, văn hóa giao thông, phòng chống tác hại rượu bia, kỹ năng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đối với GPLX từ hạng B trở lên.