Phường đông dân ở TP.HCM nhận 10.000 hồ sơ trong 3 tháng vận hành chính quyền 2 cấp 10/10/2025 16:02

(PLO)- Trong gần 100 ngày qua, phường Tăng Nhơn Phú, TP.HCM tiếp nhận hơn 10.000 hồ sơ, thủ tục hành chính. Đây là một trong số các phường đông dân tại TP.HCM khi vận hành chính quyền địa phương hai cấp với hơn 200.000 dân.

Ngày 10-10, Đảng ủy phường Tăng Nhơn Phú, TP.HCM tổ chức hội nghị lần thứ 10, Ban chấp hành đảng bộ phường nhiệm kỳ 2025-2030.

Tiếp nhận 10.000 hồ sơ trong gần 100 ngày vận hành chính quyền hai cấp

Theo Bí thư Đảng ủy phường Tăng Nhơn Phú Nguyễn Bạch Hoàng Phụng, từ ngày 1-7 đến nay, phường tiếp nhận gần 10.000 hồ sơ thủ tục hành chính, đã giải quyết gần 9.800 hồ sơ.

Phường đã số hoá hồ sơ đạt tỷ lệ 80%; tỷ lệ hồ sơ tái sử dụng đạt hơn 31%, phường phấn đấu trong năm đạt 55%. Phường nỗ lực số hóa hồ sơ kết quả giải quyết thủ tục hành chính giải quyết tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường đạt 100%.

Thực hiện chủ trương đưa chính quyền gần dân, sát dân hơn, Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Tăng Nhơn Phú tổ chức tiếp nhận hồ sơ hành chính sao y điện tử, trích lục bản sao hộ tịch, thủ tục chính sách có công tại khu dân cư (bao gồm 8 điểm tiếp nhận hồ sơ tại 8 trụ sở khu phố). Qua 1 tháng vận hành, đã thực hiện 175 hồ sơ cho người dân.

Đảng ủy phường Tăng Nhơn Phú, TP.HCM tổ chức hội nghị lần thứ 10, Ban chấp hành đảng bộ phường nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: THANH THÙY

Bà Cao Thị Ngọc Châu, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Tăng Nhơn Phú, cho biết công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số của phường đã đạt nhiều kết quả nổi bật.

Theo bà Cao Thị Ngọc Châu, thực hiện chuyển đổi số trong cải cách hành chính, UBND phường đã chỉ đạo Trung tâm Phục vụ hành chính công thường xuyên theo dõi, kiểm soát 100% hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính đảm bảo đúng trình tự, thời gian quy định, báo cáo việc giải quyết thủ tục hành chính. Cùng đó, đôn đốc thực hiện đúng các quy định một cửa, một cửa liên thông, thủ tục hành chính thực hiện “5 tại chỗ” và “5 bước” trên môi trường điện tử.

Rà soát các chỉ tiêu đạt thấp để khắc phục

Dự và phát biểu chỉ đạo, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM Trần Văn Tuấn đánh giá qua 100 ngày thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, sự cố gắng nỗ lực của Đảng bộ phường để vận hành hiệu quả mô hình, phục vụ tốt cho người dân, doanh nghiệp. Đến nay, việc vận hành mô hình cơ bản đã ổn định.

Với phường Tăng Nhơn Phú, ông Tuấn đánh giá 9 tháng qua ngân sách phường đạt 75% là một kết quả tích cực.

Tuy nhiên, ông Tuấn cũng cho rằng phường có các vấn đề cần giải quyết như công tác quản lý đất đai, quy hoạch, xây dựng trái phép còn phổ biến; tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường, vệ sinh môi trường cần khắc phục trong thời gian tới.

Về đầu tư công, phường đã đạt 48,11%, phấn đấu đến hết năm đạt 94% là chưa đủ. Ông cho rằng, cần phải phấn đấu đạt trên 95% hoặc 100% để có trách nhiệm chứ không nên tự hạ chỉ tiêu, để rồi không nỗ lực có kết quả tốt hơn.

Ông cũng lưu ý việc tuyên truyền, phòng bị cho người dân trước các đợt dịch đang rộ lên như sốt xuất huyết, cảm cúm do thời tiết, bệnh về hô hấp…

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM Trần Văn Tuấn đánh giá qua 100 ngày thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, phường đã vận hành hiệu quả mô hình. Ảnh: THANH THÙY

Về công tác xây dựng đảng, phường cần phát huy truyền thống đoàn kết để lãnh đạo, chỉ đạo thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra cho năm 2025 và những năm tiếp theo. Phát huy tối đa nguồn lực để sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống. Trong đó, cần chú trọng phát triển đảng viên, xây dựng nguồn nhân lực, nguồn đảng viên trong học sinh, sinh viên, doanh nghiệp… Ông đánh giá, dư địa phát triển nguồn đảng viên là có, nhưng quan trọng có quyết tâm để tìm, đào tạo nguồn hay không.

Đồng thời, phường Tăng Nhơn Phú cần rà soát lại các chỉ tiêu đạt thấp trong phát triển kinh tế- xã hội xem tại sao không đạt, tìm nguyên nhân rồi khắc phục; nghiêm túc thực hiện đúng công tác quy hoạch. Chú trọng đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ vào công tác chỉ đạo, điều hành; thúc đẩy chuyển đổi số trong người dân, doanh nghiệp.

Ngoài ra, ông nhấn mạnh HĐND phường sẽ quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương; cần chú trọng giám sát các vấn đề mà mình quyết định qua khảo sát, thẩm tra, tiếp công dân, lắng nghe dư luận xã hội.

Cạnh đó, công tác nhân sự của đảng ủy phường cũng phải làm chặt chẽ, các cơ quan liên quan cần đánh giá sát, tham mưu công tác nhân sự cho ban thường vụ đảng ủy phường để có sự phân bổ, quy hoạch cán bộ đúng, trúng.