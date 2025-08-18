TP.HCM: Phường Tăng Nhơn Phú ra mắt 8 điểm tiếp nhận hồ sơ trực tuyến 18/08/2025 15:25

(PLO)- Phường Tăng Nhơn Phú, TP.HCM công bố khu vực miễn giấy phép xây dựng có quy hoạch chi tiết 1/500; ra mắt điểm tiếp nhận hồ sơ trực tuyến hành chính sao y điện tử, trích lục bản sao hộ tịch tại khu dân cư.

Đây là hai công trình trọng điểm vừa được ra mắt, công bố sáng 18-8, nhằm chào mừng Đại hội Đảng bộ phường Tăng Nhơn Phú lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Đưa dịch vụ hành chính đến gần với người dân

Tại buổi ra mắt điểm tiếp nhận hồ sơ trực tuyến hành chính sao y điện tử, trích lục bản sao hộ tịch, thủ tục chính sách có công tại khu dân cư, ông Nguyễn Bạch Hoàng Phụng, Bí Thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường, cho biết đây là một bước tiến quan trọng trong quá trình đổi mới và cải cách thủ tục hành chính của địa phương.

"Việc thành lập điểm tiếp nhận này tạo điều kiện thuận lợi trong việc đưa các dịch vụ hành chính đến gần hơn với người dân, doanh nghiệp, đồng thời tạo bước đột phá trong xây dựng chính quyền số tại cơ sở"- Bí thư Đảng ủy phường Tăng Nhơn Phú cho biết.

Người dân làm thủ tục hành chính tại điểm tiếp nhận hồ sơ trực tuyến ngay tại trụ sở khu phố 43. Ảnh: THANH THÙY

Để phát huy tối đa hiệu quả của điểm tiếp nhận này, ông Nguyễn Bạch Hoàng Phụng đề nghị UBND phường tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số toàn diện; tận dụng các ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại để tối ưu hóa quy trình, đơn giản hóa thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng và tốc độ giải quyết hồ sơ.

Phó Chủ tịch UBND phường Phan Ngọc Tân cho biết, địa bàn có diện tích hơn 22km², dân số trên 208.000 người, nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính rất lớn. Trung bình mỗi ngày phường tiếp nhận hàng trăm hồ sơ, dẫn đến tình trạng quá tải. Việc đưa dịch vụ hành chính về tận khu dân cư giúp giảm áp lực, rút ngắn thời gian đi lại cho người dân.

Theo đó, mỗi điểm tiếp nhận có 5-7 thành viên gồm: trưởng khu phố, cảnh sát khu vực, tổ công nghệ số, đoàn viên thanh niên, an ninh cơ sở và dân quân thường trực. Việc hình thành mô hình này nhằm giảm tải cho Trung tâm Phục vụ hành chính công phường, tạo thuận lợi để người dân thực hiện thủ tục ngay tại nơi cư trú.

Ngoài điểm đặt tại trụ sở khu phố 43 (429 Lê Văn Việt), phường còn triển khai thí điểm tại 7 khu phố khác: 13 (40 Nam Cao), 20 (21 đường 100A), 37 (14 Tân Lập 2), 49 (41A đường 68), 55 (60 đường 5), 59 (120 Lã Xuân Oai) và 77 (195 Đình Phong Phú).

Công bố khu vực miễn giấy phép xây dựng

Tại lễ công bố khu vực miễn giấy phép xây dựng có quy hoạch chi tiết 1/500 trên địa bàn phường, Chủ tịch UBND phường Tăng Nhơn Phú- bà Cao Thị Ngọc Châu, cho biết địa bàn có 18 dự án khu nhà ở đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 (gồm 6 dự án nhà ở cao tầng và 12 dự án nhà ở thấp tầng).

Bí thư Đảng ủy phường Tăng Nhơn Phú- ông Nguyễn Bạch Hoàng Phụng (thứ 3 từ trái qua, hàng đầu) theo dõi bản đồ dự án. Ảnh: THANH THÙY

Giai đoạn 1, theo đề xuất của Sở Xây dựng về việc cắt giảm thủ tục cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ tại các khu vực đã có quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500, phường Tăng Nhơn Phú có 1 khu vực được miễn giấy phép xây dựng là dự án Khu dân cư Sài Gòn Villas Hill do Công ty TNHH MTV An Phú làm chủ đầu tư.

"Với chính sách này, các tổ chức, cá nhân tại khu vực được miễn giấy phép chỉ cần gửi thông báo thời điểm khởi công và hồ sơ thiết kế đến UBND phường trước ít nhất ba ngày làm việc, không phải chờ cấp phép. Điều này giúp tiết kiệm thời gian, giảm bớt thủ tục và tạo điều kiện để bà con chủ động xây dựng ngôi nhà của mình"- bà Cao Thị Ngọc Châu chia sẻ.

Chủ tịch UBND phường Tăng Nhơn Phú thông tin phường là một trong những địa bàn đô thị đông dân với hơn 208.000 nhân khẩu, nhu cầu nhà ở luôn ở mức cao. Vì vậy, việc mới có một khu vực được miễn giấy phép xây dựng là bước khởi đầu, nhưng vẫn chưa đáp ứng trọn vẹn kỳ vọng của người dân.

Do đó, phường sẽ tiếp tục phối hợp với các sở, ngành để rà soát và đề xuất TP công bố đối với các trường hợp đủ điều kiện miễn giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật.