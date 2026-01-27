Đại hội XIV: Khát vọng và con đường đi tới hùng cường 27/01/2026 09:49

(PLO)- Thành công của Đại hội XIV không chỉ nằm ở những quyết sách chiến lược mà còn là sự hội tụ ý chí, khát vọng của toàn dân tộc. Đây là nền tảng quan trọng để đất nước vững tin bước vào giai đoạn phát triển mới với mục tiêu hùng cường, thịnh vượng.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam đã khép lại với thành công toàn diện. Đại hội để lại dấu ấn sâu đậm về quyết sách chiến lược và củng cố vững chắc niềm tin của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân.

Đây là nền tảng chính trị – tinh thần quan trọng, tạo động lực để đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với khí thế cao hơn.

Khát vọng phát triển đất nước hùng cường, thịnh vượng

Lịch sử cách mạng Việt Nam cho thấy, mọi thắng lợi đều bắt nguồn từ sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng và sự gắn bó máu thịt với nhân dân. Đại hội XIV tiếp tục khẳng định chân lý đó khi đặt lợi ích quốc gia – dân tộc, hạnh phúc của nhân dân làm mục tiêu xuyên suốt.

Việc đánh giá thẳng thắn thực tiễn, chỉ rõ kết quả đạt được và những hạn chế đã thể hiện bản lĩnh của Đảng. Trong bối cảnh thế giới diễn biến phức tạp, Đảng đã xác định rõ phương hướng, giải pháp cho giai đoạn tới.

Niềm tin xã hội được củng cố từ chính những thành quả thực tiễn. Trước biến động địa chính trị và suy giảm kinh tế toàn cầu, Việt Nam vẫn giữ vững ổn định chính trị – xã hội, bảo đảm an sinh và phát triển kinh tế. Những kết quả đó minh chứng cho tính đúng đắn của đường lối và sức mạnh đoàn kết dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng.

"Lợi ích quốc gia – dân tộc và hạnh phúc của nhân dân là mục tiêu xuyên suốt trong mọi chủ trương, quyết sách của Đảng”

Các văn kiện Đại hội thể hiện rõ tầm nhìn chiến lược và khát vọng phát triển đất nước hùng cường. Mục tiêu đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 được xác định trên cơ sở tổng kết gần bốn thập niên đổi mới. Phát triển nhanh đi đôi với bền vững, nâng cao chất lượng tăng trưởng và chủ động hội nhập là những định hướng nhất quán.

Một điểm nhấn xuyên suốt là khẳng định vai trò trung tâm của nhân dân. Nhân dân vừa là mục tiêu, vừa là động lực của phát triển. Mọi chính sách đều hướng tới nâng cao đời sống, bảo đảm quyền làm chủ và phát huy trí tuệ của nhân dân.

Niềm tin của Đảng vào nhân dân thể hiện qua việc mở rộng dân chủ, lắng nghe thực tiễn. Ngược lại, niềm tin của nhân dân vào Đảng được bồi đắp qua hiệu quả chính sách và sự gương mẫu của cán bộ.

Bước vào giai đoạn mới, niềm tin càng trở thành yếu tố quyết định. Đó là niềm tin vào bản lĩnh, đạo đức của Đảng và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Sự thống nhất ý chí trong toàn Đảng, toàn dân là điều kiện tiên quyết để thực hiện các mục tiêu chiến lược.

Biến niềm tin thành động lực trong kỷ nguyên mới

Niềm tin sau Đại hội đòi hỏi phải được chuyển hóa thành hành động cụ thể. Đây là yêu cầu xuyên suốt đối với hệ thống chính trị. Việc cụ thể hóa định hướng thành chương trình thiết thực và giải quyết vấn đề nhân dân quan tâm chính là thước đo năng lực lãnh đạo.

Con đường phát triển của đất nước đã được xác định rõ ràng. Đó là con đường dựa trên ổn định chính trị, phát huy nội lực và tranh thủ ngoại lực. Phát triển kinh tế gắn liền với văn hóa, con người và bảo vệ môi trường, chủ quyền lãnh thổ. Trên con đường đó, Đảng giữ vai trò lãnh đạo, Nhà nước quản lý và kiến tạo, nhân dân là chủ thể sáng tạo.

Thực tiễn chứng minh mỗi bước phát triển của đất nước đều gắn liền với niềm tin của nhân dân. Thành công của Đại hội XIV tạo nên sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong toàn xã hội. Đây là niềm tin có cơ sở lý luận vững chắc, được kiểm nghiệm bằng thực tiễn và bồi đắp qua thời gian.

Bước vào chặng đường mới, nhiệm vụ đặt ra là giữ vững và phát huy niềm tin quý báu đó, biến niềm tin thành động lực hành động, thành sức mạnh tinh thần to lớn để vượt qua khó khăn, thách thức. Khi ý chí của Đảng hòa quyện với nguyện vọng của nhân dân, khi khát vọng phát triển trở thành mục tiêu chung của toàn xã hội, đất nước sẽ có đủ bản lĩnh và trí tuệ để tiến bước vững chắc trên con đường đi tới hùng cường, thịnh vượng trong kỷ nguyên mới.

*Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn