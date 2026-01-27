Quan chức Mỹ nói về chiến lược đàm phán linh hoạt của Nga ở UAE 27/01/2026 05:20

(PLO)- Các quan chức Mỹ tham gia đàm phán cho rằng phái đoàn Nga, khi làm việc sau cánh cửa đóng kín, thể hiện giọng điệu thực dụng và linh hoạt hơn nhiều so với khi những tuyên bố công khai.

Tờ Kyiv Independent ngày 26-1 dẫn lời các quan chức Mỹ chia sẻ về tình hình các cuộc đàm phán ba bên giữa Mỹ, Nga, Ukraine tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) vào cuối tuần qua.

Nga dịu giọng trên bàn đàm phán

Theo nguồn tin, các quan chức Mỹ tham gia đàm phán tin rằng phái đoàn Nga, khi làm việc sau cánh cửa đóng kín, thể hiện giọng điệu thực dụng hơn nhiều so với những tuyên bố cứng rắn mà Moscow công khai.

“Họ thường công khai nêu ra các yêu sách tối đa, rồi sau đó để cho các nhóm đàm phán kín của mình linh hoạt xử lý” - một quan chức Mỹ nhận định.

“Điều này đã diễn ra từ rất lâu rồi” - quan chức nói thêm.

Một quan chức Ukraine nắm rõ tiến trình đàm phán hiện nay nói với tờ Kyiv Independent rằng phái đoàn Mỹ đánh giá các cuộc thương lượng “theo một cách rất cụ thể”, đồng thời cho biết ngay cả những biểu hiện lịch sự tối thiểu cũng được xem là dấu hiệu có ý nghĩa.

“Nếu mọi người đều cư xử nhã nhặn, đó được coi là một tín hiệu tích cực” - nguồn tin cho hay.

Theo nguồn tin, chiến lược của Nga được thể hiện rõ sau chuyến thăm của các đặc phái viên Mỹ đến Moscow vào ngày 22-1.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tiếp phái đoàn Mỹ tại Moscow vào ngày 22-1. Ảnh: TASS

Sau các cuộc gặp, ông Yuri Ushakov - trợ lý Điện Kremlin, tuyên bố rằng “không có lý do gì để hy vọng” vào một giải pháp cho cuộc chiến của Nga tại Ukraine nếu Kiev không chấp nhận các yêu cầu lãnh thổ tối đa của Moscow.

Nhiều quan chức Nga cũng đưa ra những phát biểu tương tự trước công chúng, đôi khi còn sử dụng ngôn từ cứng rắn hơn.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nhiều lần kêu gọi loại bỏ Tổng thống Volodymyr Zelensky, đồng thời khơi lại những yêu cầu về cái gọi là “phi phát xít hóa” và “phi quân sự hóa” Ukraine.

Một quan chức Mỹ mô tả những phát biểu như vậy là một phần trong chiến lược nhằm “neo” lập trường trước công chúng, chứ không phản ánh thực chất của các cuộc thương lượng.

“Tôi có xu hướng bỏ qua phần lớn các tuyên bố công khai của các nhà lãnh đạo. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nói rất rõ rằng ông ta muốn đạt được một giải pháp ngoại giao cho thỏa thuận này. Chúng tôi muốn tin vào lời nói đó của ông ấy” - một quan chức cấp cao Mỹ nói với báo giới.

Một quan chức Mỹ nói với một nhóm nhà báo rằng họ nhận thấy sự cải thiện rõ rệt về cách thức trao đổi cũng như các chủ đề được thảo luận trong hai ngày đàm phán ba bên giữa Ukraine, Nga và Mỹ, diễn ra tại Abu Dhabi (UAE) vào ngày 23 và 24-1.

“Không khí trong phòng thực sự vượt xa kỳ vọng của chúng tôi” - theo quan chức này.

Vị quan chức cho biết rằng sang ngày thứ hai, các phái đoàn thậm chí còn cùng nhau nghỉ trưa và tiếp tục trao đổi một cách không chính thức, đồng thời nói thêm rằng “mọi người trông gần như như những người bạn”.

Các quan chức UAE tham gia quá trình thảo luận cũng đánh giá bầu không khí của các cuộc đàm phán là “tích cực và mang tính xây dựng”, theo lời một người phát ngôn chính phủ.

Tổng thống UAE Sheikh Mohamed bin Zayed al-Nahyan (giữa) trao đổi với trưởng các phái đoàn tham dự cuộc đàm phán 3 bên giữa Mỹ, Nga và Ukraine do UAE đăng cai, tại Cung điện Al Shati ở Abu Dhabi, ngày 23-1. Ảnh: COURTESY OF EMIRATES NEWS AGENCY

Phái đoàn Ukraine gồm Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Rustem Umerov và Chánh Văn phòng Tổng thống Kyrylo Budanov, cùng một số quan chức khác.

Nga cử các quan chức cấp cao của Bộ Quốc phòng tham gia, do Đô đốc Igor Kostyukov, Cục trưởng tình báo quân sự, dẫn đầu.

Về phía Mỹ, những người có mặt bao gồm Đặc phái viên Steve Witkoff và ông Jared Kushner, con rể của Tổng thống Donald Trump đồng.

Một nguồn tin trong Văn phòng Tổng thống Ukraine cho biết trong nội bộ phái đoàn Mỹ, ông Kushner đang nổi lên như nhân vật có vai trò chi phối, nắm ảnh hưởng lớn hơn đối với tiến trình đàm phán.

Theo Kyiv Independent, dù các quan chức Mỹ mô tả bầu không khí là tích cực mà mô tả, các cuộc đàm phán diễn ra song song với một đợt tấn công ồ ạt bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) vào hạ tầng năng lượng Ukraine.

Quan chức Mỹ không coi đòn tấn công này là dấu hiệu cho thấy Nga phớt lờ tiến trình hòa bình của ông Trump, mà cho rằng bản thân cuộc chiến vốn đã “tàn khốc.”

“Chính vì thế, điều quan trọng là chúng tôi phải dành thời gian và nỗ lực để cố gắng xây dựng lại những cây cầu đã bị phá hủy” - một quan chức Mỹ nói.

Những nội dung chính được thảo luận

Theo một quan chức Mỹ, giảm leo thang là chủ đề trọng tâm của các cuộc đàm phán tại Abu Dhabi. Các bên tập trung bàn về những bước đi cần thiết để bảo đảm rằng nếu chiến tranh chấm dứt, xung đột sẽ không tái diễn.

Một quan chức Mỹ khác cho biết cuộc gặp đáng chú ý ở chỗ các phái đoàn Nga và Ukraine đã không trực tiếp tiếp xúc trực diện trong một thời gian dài.

“Thật tuyệt khi thấy hai bên trao đổi với nhau” - vị quan chức nói.

Tuy nhiên, các bên chưa đạt được bất kỳ sự đồng thuận nào về vấn đề nhạy cảm nhất là lãnh thổ. Nga tiếp tục yêu cầu quân đội Ukraine rút khỏi vùng Donbass, coi đây là điều kiện gắn liền với mọi thỏa thuận.

Tỉnh Luhansk hiện gần như hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của Nga, trong khi lực lượng Ukraine vẫn giữ khoảng 6.600 km² tại tỉnh Donetsk, bao gồm các TP Sloviansk và Kramatorsk.

Kiev đã bác bỏ khả năng rút quân, nhưng phát tín hiệu có thể cân nhắc một khu vực phi quân sự. Các quan chức Mỹ cũng nêu ý tưởng về việc thành lập một khu kinh tế tự do tại một số khu vực trong vùng này.

Theo quan chức Mỹ, vấn đề này dự kiến sẽ quay lại bàn nghị sự trong các vòng đàm phán sau.

Cả hai quan chức Mỹ đều xác nhận rằng thỏa thuận ngừng bắn đã được thảo luận như một bước đi có thể hướng tới việc tổ chức trưng cầu dân ý về các vấn đề lãnh thổ.

Tổng thống Zelensky nhiều lần khẳng định mọi quyết định liên quan lãnh thổ phải do chính người dân Ukraine đưa ra thông qua bầu cử hoặc trưng cầu dân ý.

Theo hai quan chức Mỹ, quyền kiểm soát Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia nổi lên như một điểm bất đồng lớn khác.

“Chúng tôi vẫn chưa thống nhất được khuôn khổ cuối cùng về việc nhà máy này sẽ được giám sát và vận hành như thế nào” - một quan chức Mỹ nói.

Theo khuôn khổ do Mỹ hậu thuẫn được thảo luận tại các cuộc đàm phán, nhà máy sẽ do Ukraine, Mỹ và Nga cùng vận hành. Kiev lo ngại rằng cách sắp xếp như vậy sẽ hợp thức hóa sự kiểm soát của Nga đối với nhà máy.

Quan chức Mỹ cho biết nhà máy “sẽ được chia sẻ trên cơ sở công bằng” và Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) sẽ đóng vai trò nhất định.

Một nguồn tin trong Văn phòng Tổng thống Ukraine nói rằng Moscow đã chuyển từ việc thúc đẩy mô hình chia đôi 50–50 với Mỹ sang thảo luận một khuôn khổ 50–50 trực tiếp với Ukraine đối với nhà máy Zaporizhzhia.

Nguồn tin này nói thêm rằng đây có thể chính là tiến triển mà các quan chức Mỹ đang đề cập.

Vòng đàm phán tiếp theo dự kiến diễn ra vào ngày 1-2.

Một quan chức Mỹ cho biết Washington hy vọng sẽ thúc đẩy tiến trình này “tiến tới giai đoạn kết thúc cuối cùng”.

Các bên liên quan chưa bình luận về thông tin trên.