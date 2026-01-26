Ông Medvedev nêu khả năng Nga dùng 'vũ khí đặc biệt' đáp trả vụ dinh thự ông Putin bị tấn công 26/01/2026 12:28

(PLO)- Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev nói rằng Nga có thể dùng “vũ khí đặc biệt” sau cáo buộc UAV tập kích nơi ở của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Ngày 25-1, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho rằng vụ tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) quy mô lớn nhằm vào nơi ở của Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể đã đủ cơ sở để Moscow tiến hành một đòn tấn công bằng “vũ khí đặc biệt”.

Trả lời phỏng vấn báo Kommersant, ông Medvedev nhấn mạnh Nga sẵn sàng đối phó với mọi kịch bản an ninh và sẽ đáp trả cứng rắn bất kỳ mối đe dọa mới nào nhằm vào đất nước.

Theo ông, năng lực hoạt động hiệu quả của tổ hợp công nghiệp quốc phòng Nga chính là yếu tố bảo đảm cho khả năng răn đe này.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev. Ảnh: TASS

Trước đó, vào ngày 29-12-2025, Nga cáo buộc Ukraine phóng 91 UAV về phía dinh thự của ông Putin tại tỉnh Novgorod (Nga).

Nga nói rằng toàn bộ số UAV đều bị lực lượng phòng không Nga bắn hạ trên đường di chuyển hoặc ngay trên bầu trời Novgorod.

Về phía Ukraine, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky phủ nhận việc cuộc tập kích UAV này từng diễn ra.

Ông Zelensky gọi đây là "lại thêm một lời dối trá", đồng thời cảnh báo Moscow đang sử dụng cáo buộc này để biện minh cho các cuộc tấn công tiềm tàng, "nhiều khả năng là nhắm vào thủ đô Kiev".

Bên cạnh vấn đề an ninh, ông Medvedev cũng đề cập đến tình trạng kiểm soát vũ khí chiến lược giữa Nga và Mỹ - Hiệp ước New START.

Theo ông Medvedev, Nga vẫn chưa nhận được phản hồi chính thức từ Mỹ về đề xuất gia hạn Hiệp ước New START thêm một năm, theo hãng thông tấn TASS.

Hiệp ước này đặt ra các giới hạn đối với số lượng vũ khí hạt nhân chiến lược của Nga và Mỹ. Washington có thời hạn đến ngày 5-2 để đưa ra quyết định.

Ukraine và Mỹ chưa bình luận về các phát ngôn của ông Medvedev.