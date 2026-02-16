Nhật phản ứng mạnh sau phát ngôn của ông Vương Nghị liên quan 'chủ nghĩa quân phiệt' 16/02/2026 15:05

(PLO)- Bộ Ngoại giao Nhật cho biết đã gửi công hàm tới Trung Quốc phản đổi việc Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị chỉ trích giới lãnh đạo Nhật rằng “bóng ma của chủ nghĩa quân phiệt vẫn còn hiện hữu”.

Ngày 15-2, Bộ Ngoại giao Nhật cho biết đã gửi "công hàm phản đối mạnh mẽ" tới Trung Quốc (TQ) thông qua các kênh ngoại giao, sau khi Bộ trưởng Ngoại giao TQ Vương Nghị chỉ trích giới lãnh đạo Nhật tại Hội nghị An ninh Munich (Đức) rằng “bóng ma của chủ nghĩa quân phiệt vẫn còn hiện hữu”.

Theo hãng tin AFP, Bộ Ngoại giao Nhật cho rằng những phát ngôn của ông Vương là "không chính xác về mặt thực tế và không có căn cứ".

Bộ trưởng Ngoại giao TQ Vương Nghị phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich (Đức) hôm 14-2. Ảnh: TÂN HOA XÃ

"Những nỗ lực của Nhật nhằm tăng cường năng lực quốc phòng là để đối phó môi trường an ninh ngày càng phức tạp và không nhằm vào bất kỳ quốc gia thứ ba cụ thể nào" – tuyên bố của Bộ này cho biết.

Bộ Ngoại giao Nhật cũng khẳng định trước tình hình trên “việc Nhật và TQ liên lạc với nhau càng trở nên quan trọng hơn. Chính phủ Nhật vẫn sẵn sàng đối thoại với TQ và dự định tiếp tục phản hồi một cách bình tĩnh và thích đáng trong thời gian tới”.

Trước đó, hôm 14-2, phát biểu trong một phiên thảo luận tại Hội nghị An ninh Munich, ông Vương Nghị kêu gọi cảnh giác trước những xu hướng nguy hiểm gần đây ở Nhật, cho rằng những phát ngôn của giới lãnh đạo Nhật về vấn đề Đài Loan đang trực tiếp thách thức chủ quyền của TQ và trật tự quốc tế thời hậu chiến, theo Tân Hoa xã.