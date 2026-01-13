Ông Medvedev nhắn ông Trump ‘khẩn trương’ trước khi dân Greenland trưng cầu dân ý sáp nhập vào Nga 13/01/2026 10:37

(PLO)- Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev nhắn Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng nếu ông Trump không "khẩn trương" thì khả năng vài ngày tới người dân đảo Greenland (Đan Mạch) có thể bỏ phiếu trưng cầu dân ý gia nhập Nga.

Ngày 12-1, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev nói rằng người dân đảo Greenland (Đan Mạch) có thể bỏ phiếu gia nhập Nga nếu Tổng thống Mỹ Donald Trump không nhanh chóng hành động để giành quyền kiểm soát hòn đảo Bắc Cực này, hãng Interfax đưa tin.

“Ông Trump cần phải khẩn trương. Theo thông tin chưa được kiểm chứng, chỉ trong vài ngày nữa có thể sẽ diễn ra một cuộc trưng cầu dân ý bất ngờ, trong đó toàn bộ 55.000 dân Greenland có thể bỏ phiếu gia nhập Nga” - Interfax dẫn lời ông Medvedev.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev. Ảnh: TASS

“Và thế là xong. Sẽ không có thêm những ngôi sao nhỏ mới nào trên lá cờ [Mỹ]. Còn Nga sẽ có thêm một chủ thể liên bang mới – chủ thể thứ 90” - cựu tổng thống Nga nói thêm.

Điện Kremlin, Nhà Trắng, Đan Mạch và Greenland chưa bình luận về phát ngôn của ông Medvedev.

Phát ngôn của ông Medvedev được đưa ra trong bối cảnh ông Trump nỗ lực thúc đẩy việc Mỹ tiếp quản Greenland, với lập luận rằng Washington cần sở hữu hòn đảo này để kiềm chế ảnh hưởng của Nga và Trung Quốc.

Tổng thống Mỹ cho rằng vị trí địa lý và tài nguyên khiến Greenland có ý nghĩa sống còn đối với an ninh quốc gia Mỹ, điều đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ Đan Mạch và Greenland.

Dù Nga không đưa ra yêu sách chủ quyền đối với Greenland, Moscow từ lâu vẫn theo dõi vai trò chiến lược của hòn đảo trong an ninh Bắc Cực, xét đến vị trí của Greenland trên các tuyến đường Bắc Đại Tây Dương và sự hiện diện tại đây của một cơ sở quân sự lớn cùng hệ thống giám sát không gian của Mỹ.

Nga chưa bình luận về việc ông Trump thúc đẩy kế hoạch tiếp quản Greenland nhưng gọi Bắc Cực là khu vực lợi ích quốc gia và chiến lược của Nga.