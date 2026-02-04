Ba Lan kết án người liên quan âm mưu ám sát ông Zelensky 04/02/2026 07:06

(PLO)- Một người đàn ông Ba Lan bị kết án tù với tội danh hỗ trợ Nga trong kế hoạch ám sát Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hồi năm ngoái.

Ngày 3-2, hãng tin RMF24 đưa tin một tòa án Ba Lan đã tuyên án 3 năm rưỡi tù giam đối với một công dân nước này bị buộc tội đề nghị hỗ trợ Nga ám sát Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky.

Người đàn ông này tên Pavel K., 50 tuổi, là cư dân thị trấn Hrubieszów và bị buộc tội làm gián điệp.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: AFP

Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) cho biết vào năm 2024 rằng người đàn ông Ba Lan này đã tình nguyện làm gián điệp cho an ninh sân bay Rzeszow ở Ba Lan, với ý định giúp các cơ quan tình báo Nga lên kế hoạch ám sát Tổng thống Zelensky trong chuyến thăm Ba Lan.

Pavel K bị bắt khi đang tìm cách liên lạc với những người Nga trực tiếp tham gia cuộc chiến ở Ukraine và chuẩn bị chuyển thông tin chi tiết về sân bay Rzeszow-Jasionka (đông nam Ba Lan, gần biên giới với Ukraine). Sân bay Rzeszow-Jasionka hiện nằm dưới sự kiểm soát của quân đội Mỹ.

Theo RMF24, người đàn ông này cũng tuyên bố sẵn sàng gia nhập Tập đoàn lính đánh thuê Wagner của Nga và tình báo quân sự Nga.

Trước khi Pavel K. bị bắt, SBU và Văn phòng Tổng công tố Ukraine đã thông báo cho Warsaw về một âm mưu ám sát có thể xảy ra và cung cấp cho phía Ba Lan những bằng chứng quan trọng.