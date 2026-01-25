WHO ra tuyên bố việc Mỹ chính thức rút khỏi tổ chức 25/01/2026 06:17

(PLO)- Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nói về cách mình ứng phó “cuộc khủng hoảng y tế toàn cầu chưa từng có” do COVID-19 gây ra, điều ông Trump kịch liệt chỉ trích.

Rạng sáng 25-1 (giờ Việt Nam), Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ra tuyên bố về việc Mỹ chính thức rút khỏi cơ quan này, cho biết WHO hy vọng Washington sẽ quay lại tham gia tích cực trong tương lai, theo trang web của WHO.

Theo cơ quan y tế của Liên Hợp Quốc, Mỹ là một thành viên sáng lập và có đóng góp to lớn cho nhiều thành tựu quan trọng nhất của WHO, như cuộc chiến chống bệnh đậu mùa, bại liệt, HIV, Ebola, cúm, lao, sốt rét,....

“Vì vậy, WHO lấy làm tiếc trước việc Mỹ thông báo rút khỏi WHO – một quyết định khiến cả Mỹ và thế giới trở nên kém an toàn hơn” - tuyên bố viết.

Logo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Ảnh: WHO

Mỹ rời khỏi WHO vào ngày 21-1. Chính quyền Tổng thống Donald Trump đã chỉ trích cách WHO xử lý đại dịch COVID-19.

Ông Trump cho rằng WHO đã không hành động độc lập trước “ảnh hưởng chính trị không phù hợp từ các quốc gia thành viên WHO”.

Washington cũng nói rằng WHO yêu cầu Mỹ phải đóng góp “những khoản chi trả nặng nề và không công bằng”, không tương xứng với số tiền mà các quốc gia khác có quy mô lớn hơn, như Trung Quốc, đóng góp.

Trong tuyên bố ngày 25-1, WHO bảo vệ cách ứng phó của mình trước “cuộc khủng hoảng y tế toàn cầu chưa từng có” do COVID-19 gây ra. WHO cho biết “những hệ thống mà chúng tôi xây dựng và vận hành trước, trong và sau giai đoạn khẩn cấp của đại dịch, hoạt động 24/7, đã góp phần bảo đảm an toàn cho tất cả các quốc gia, trong đó có Mỹ”.

“Dù không một tổ chức hay chính phủ nào làm đúng mọi thứ, WHO vẫn bảo vệ cách ứng phó của mình trước cuộc khủng hoảng y tế toàn cầu chưa từng có này” - tuyên bố nêu rõ, thêm rằng WHO đã hành động “nhanh chóng, chia sẻ toàn bộ thông tin mà mình có một cách kịp thời và minh bạch với thế giới, đồng thời tư vấn cho các quốc gia thành viên dựa trên những bằng chứng tốt nhất hiện có”.

Liên quan việc Mỹ cho rằng WHO đã “theo đuổi một chương trình nghị sự mang tính chính trị hóa và quan liêu, bị chi phối bởi các quốc gia thù địch với lợi ích của Mỹ”, WHO khẳng định điều này không đúng.

“Là một cơ quan chuyên môn của Liên Hợp Quốc, được điều hành bởi 194 quốc gia thành viên, WHO từ trước đến nay vẫn luôn giữ lập trường trung lập, tồn tại để phục vụ tất cả các quốc gia, tôn trọng chủ quyền của họ, không thiên vị và không chịu áp lực” - theo tuyên bố của WHO.

“Chúng tôi hy vọng rằng trong tương lai, Mỹ sẽ quay trở lại tham gia tích cực vào WHO. Trong thời gian đó, WHO vẫn kiên định cam kết hợp tác với tất cả các quốc gia nhằm thực hiện sứ mệnh cốt lõi và nhiệm vụ được hiến định của mình: đạt được mức độ sức khỏe cao nhất có thể, như một quyền cơ bản của mọi người” - WHO kết luận.

Mỹ chưa bình luận về tuyên bố của WHO.